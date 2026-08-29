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Najbrže rastuća epidemija ebole u istoriji proširila se na još dve zdravstvene zone na istoku DR Konga, čime je ukupan broj pogođenih zona porastao na 60, pokazuju današnji podaci Ministarstva zdravlja.

Nove pogođene zone su Biena i Manguredžipa u provinciji Severni Kivu, gde je stopa smrtnosti među obolelima znatno viša od 48 odsto koliko je drugde, delom zbog kašnjenja odgovora na epidemiju, navodi Ministarstvo.

Kongo ebola Foto: Moses Sawasawa/AP, Dirole Lotsima Dieudonne/AP

U epidemiji je do sada potvrđeno da je 5.794 ljudi obolelo od ebole, od kojih je 2.786 umrlo.

Epidemija se širi nezabeleženom brzinom, brže nego što zdravstvene službe uspevaju da je prate i uspore.

Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

S druge strane, u susednoj Ugandi je ta epidemija okončana, te je generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejezus njenim vlastima i zdravstvenom osoblju čestitao pošto je u četvrtak istekao propisani 42-dnevni period nadzora, a nije bilo nijednog slučaja ebole.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

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