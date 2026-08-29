pezeškijan tvrdi da je sa njim razgovarao 7 sati

pezeškijan tvrdi da je sa njim razgovarao 7 sati

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Od njegovog imenovanja na funkciju vrhovnog vođe nije objavljena nijedna njegova fotografija, video-snimak niti audio-poruka, što je izazvalo sve veće sumnje među Irancima u njegovo zdravstveno stanje i stvarnu ulogu u upravljanju zemljom.

Hamnei je teško ranjen u izraelsko-američkom vazdušnom napadu 28. februara, u kojem je poginuo njegov otac i prethodnik, ajatolah Ali Hamnei. Prema izvorima bliskim novom vrhovnom vođi, u napadu je teško povređen i unakaženo mu je lice.

Ipak, iranski zvaničnici tvrde da se njegovo zdravstveno stanje značajno poboljšava i da je i dalje potpuno uključen u donošenje ključnih odluka.

1/8 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Printkskin, Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Altaf Qadri, AP Vahid Salemi, Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

Vlada iz senke

Iranski zvaničnici i drugi visoki izvori navode da Hamnei i dalje ima poslednju reč o najvažnijim pitanjima. Prema njihovim tvrdnjama, on održava sastanke sa najvišim državnim funkcionerima, dobija sve ključne izveštaje i odlučuje o pitanjima vezanim za rat i pregovore sa Vašingtonom.

Predsednik Irana Masud Pezeškijan rekao je 10. avgusta da je sa Hamneijem imao sastanak koji je trajao čak sedam sati.

1/13 Vidi galeriju Predsednik Irana, Masud Pezeškijan Foto: AP Maxim Shemetov, AP Pamela Smith, EPA Alexander Nemenov Pool

Ipak, činjenica da javnost mesecima nije videla ni čula vrhovnog vođu počela je da izaziva zabrinutost čak i među pristalicama iranskog režima. Jedan pripadnik Basidža, dobrovoljačke milicije, rekao je da bi građanima bilo potrebno da čuju njegov glas ili dobiju neki drugi znak da je zaista prisutan i da vodi zemlju.

Među protivnicima vlasti sumnje su još izraženije. Pojedini Iranci otvoreno postavljaju pitanje da li je Hamnei uopšte živ i zašto ne postoji nijedan dokaz o njegovom trenutnom stanju.

1/3 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia, MORTEZA NIKOUBAZL / Sipa Press / Profimedia

IRGC sve uticajnija

Uprkos ogromnim gubicima i posledicama rata, iranski politički sistem se nije raspao. Međutim, Islamska revolucionarna garda dodatno je ojačala svoj uticaj i postala jedna od ključnih institucija u donošenju strateških odluka.

Vrh vlasti sada čine komandanti Revolucionarne garde, predsednik Pezeškijan i predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf, dok je sistem odlučivanja dodatno koncentrisan oko Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost.

Iran se istovremeno suočava sa ozbiljnim ekonomskim problemima. Višemesečna blokada izvoza nafte teško je pogodila zemlju i dovela do naglog pada vrednosti rijala. Zbog ekonomskog pritiska raste i opasnost od novih masovnih protesta.

1/5 Vidi galeriju Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i bivši gradonačelnik Teherana Foto: WAEL HAMZEH/EPA, IRANIAN STATE TV (IRIB) HANDOUT/IRANIAN STATE TV (IRIB)

Njegovo odsustvo postaje politički problem

Prema izvorima bliskim Hamneiju, njegovo zdravstveno stanje se značajno poboljšava i on je mentalno sposoban za donošenje odluka. Njegova dugotrajna odsutnost iz javnosti, međutim, stvara problem za sam režim.

Analitičari upozoravaju da različite političke frakcije mogu početi da tumače njegove navodne stavove na način koji im odgovara. To bi moglo dodatno da produbi podele unutar iranskog rukovodstva.

- Pravi dogovor sa Vašingtonom zahteva nedvosmislenu Hamneijevu saglasnost, kao i svaka odluka o nastavku dugog i skupog rata sa SAD - ocenjuje Aleks Vatanka sa Instituta za Bliski istok.

1/14 Vidi galeriju Iran ajatolah Ali Hamnei sahrana ajatolaha Foto: STRINGER/EPA, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Prema njegovom mišljenju, dugotrajno odsustvo vrhovnog vođe stvorilo je opasnu situaciju u kojoj različite frakcije mogu tvrditi da znaju šta Hamnei zaista želi.