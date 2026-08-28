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Ruski vojnik koji je poginuo u eksploziji automobila u Sankt Peterburgu u četvrtak, 27. avgusta, verovatno je bio vojni major koji je služio u helikopterskom puku koji je Ukrajina ranije optužila za napade na civile, prema izveštajima objavljenim u petak.

Vojnik je navodno identifikovan kao Sergej Sečkov (43), koji je služio u ruskom 332. odvojenom gardijskom helikopterskom puku, objavio je ukrajinski Telegram kanal Supernova+ .

Nezavisni ruski medij "Agentstvo" saopštio je da je pronašao Sečkovljevog oca, koji je potvrdio da je njegov sin poginuo u eksploziji. ASTRA je takođe saopštila da je nezavisno potvrdila detalje o Sečkovu i njegovoj supruzi.

Ukrajinska vojna obaveštajna služba (UVB) je u maju 2022. godine optužila 332. puk za izvođenje raketnih i bombardovanja civilnih meta u Sumskoj i Harkovskoj oblasti tokom potpune ruske invazije.

Sečkovljevo ime se pojavljuje i na ukrajinskom veb-sajtu Mirotvorec , koji ga identifikuje kao majora u puku.

Detalji eksplozije

Ruski mediji su ranije objavili da je jedan vojnik poginuo u eksploziji 27. avgusta u naselju Slavjanka u Sankt Peterburgu i da je njegova supruga Ana teško povređena. Oboje su navodno izgubili noge u eksploziji.

Prema procurelim bazama podataka koje su naveli Agentstvo i ASTRA , Sečkov i njegova supruga su živeli oko 100 metara od mesta eksplozije.

78.ru je takođe objavio da je Sečkov prethodno rekao svojim pretpostavljenima da je "na listi za likvidaciju" i da je redovno pregledao svoje vozilo pre nego što je otišao.

Ruski Istražni komitet je nakon eksplozije pokrenuo krivični postupak i kasnije potvrdio da je jedan vojnik poginuo, a njegova supruga povređena.

Okolnosti i motiv napada ostaju nejasni.