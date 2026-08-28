Ruski predsednik na forumu "Snažne ideje za novo vreme" u Nižnjem Novgorodu

Ruski predsednik na forumu "Snažne ideje za novo vreme" u Nižnjem Novgorodu

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Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je važan doprinos svakog Rusa zajedničkoj pobedi, kao i da se Rusija trenutno bori za sadašnjost i za budućnost.

"Za uspešan i samouveren razvoj zemlje, neophodan je doprinos svih, volontera, zaposlenih u nevladinim organizacijama i socijalnim službama, menadžera, inženjera, radnika i, naravno, preduzetnika", rekao je Putin na forumu "Snažne ideje za novo vreme" u Nižnjem Novgorodu, u centralnom delu Rusije, prenose RIA Novosti.

Putin je rekao da se Rusija trenutno bori za sadašnjost i budućnost, i pozvao je da se iskustvo vojnika koje je stečeno tokom Drugog svetskog rata uzme u obzir prilikom razvoja vojnih, civilnih i srodnih tehnologija.

"U interesu jačanja suvereniteta, borimo se za sadašnjost i budućnost Rusije kroz naše praktične napore usmerene ka poboljšanju blagostanja naših građana. Rusija je jaka i ostaće jaka u budućnosti. Dužnost države i društva je da obezbede da svaki veteran specijalne vojne operacije može da nastavi da služi otadžbini, ali u ekonomskoj, administrativnoj i socijalnoj sferi", naglasio je Putin.

Foto: Printskrin X

On je kazao da bi cela Rusija, od Kalinjingrada do Vladivostoka, trebalo da ima koristi od domaćeg razvoja, kao i da ideje i projekti Agencije za strateške inicijative (ASI) pomažu u stvaranju novih područja rasta za regione.

"Znam za vaše planove da napravite još jedan korak napred, da pogledate dalje od horizonta narednih decenija, konkretno, da pripremite novo izdanje atlasa civilnih i vojnih kompetencija budućnosti. Ovo je sam po sebi veoma ambiciozan i inovativan zadatak", rekao je ruski predsednik.

Dodao je da je naložio Agenciji za strateške inicijativeda razvije dodatne podsticaje za poslovna ulaganja u društvene projekte.

Putin danas boravi u Nižnjem Novgorodu gde će pregledati nove objekte u gradu, posetiti fabriku automobila i proizvodnu liniju "volge", i gde se sastao sa guvernerom Glebom Nikitinom.

Dvodnevni forum "Snažne ideje za novo vreme", koji organizuju Agencija za strateške inicijative i Fondacija Roskongres, počeo je juče i završava se danas.