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Šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Kiril Budanovizjavio je danas da Rusija trenutno ne želi da zaustavi rat u Ukrajini, i da kraj rata ne treba očekivati do kraja zime.

"Mislim da će vrlo brzo svi videti pregovore, ali će se više raditi o tehničkim aspektima i pripremama za nešto veliko, do čega ćemo, nadam se, jednog dana doći. Nećemo sada zaustaviti rat. Ne zato što ne želimo, to je jednostavno nerealno“, rekao je Budanov, prenosi Ukrinform.

Na pitanje da li očekuje da će rat sa Rusijom trajati tokom zime, Budanov je odgovorio da se "plaši da hoće".

Dodao je da Rusija trenutno ne želi da zaustavi rat duž linije vatre, iako nije isključio da će se nastaviti potraga za rešenjem pitanja deblokiranja crnomorskih ruta i humanitarnih problema, uključujući razmenu zatvorenika.

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Foto: EPA/ROMAN PILIPEY/EPA/Maria Senovilla

Poslednja runda trilateralnih pregovora između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije održana je u Ženevi, 17. i 18. februara.

Podsetimo, Kiril Budanov, koji je pre preuzimanja političkih funkcija bio na čelu vojne obaveštajne službe Ukrajine (HUR), ostao je upamćen kao jedan od retkih ukrajinskih zvaničnika koji je predvideo tačno vreme, pravce i precizan scenario ruskog napada na Ukrajinu.

Dok su mnogi u Kijevu i evropskim prestonicama bili skeptični, Budanov je mesecima pre invazije javno izneo precizne planove Kremlja.

Kurir.rs/Ukrinform

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