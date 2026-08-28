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Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da ta zemlja ni od Ukrajine, niti od drugih strana nije dobila nijedan predlog za obnavljanje mirovnih pregovora.

"Nikakvih predloga sa te strane (ukrajinske), niti sa bilo koje druge strane u vezi sa tim nema", rekla je Zaharova novinarima, komentarišući navode pojedinih medija o mogućem obnavljanju pregovora.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije da su uslovi Moskve za obustavljanje borbenih dejstava izneti pre dve godine, i da sukob u Ukrajini može odmah da bude okončan ukoliko Kijev donese odgovarajuću odluku.

Kako je prethodno ukazao Peskov, poseta šefa američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džona Retklifa Moskvi povezana je sa kontaktima između specijalnih službi.

Peskov je dodao da nije bilo sastanka Retklifa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Američki predsednik Donald Tramp je poručio i da Sjedinjene Američke Države žele okončanje sukoba u Ukrajini, ali da je poseta šefa CIA Moskvi bila rutinska aktivnost.