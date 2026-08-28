KAKO JE GRDOSIJA VELIČINE 28 FUDBALSKIH TERENA IZAZVALA HAOS U NEPALU Za 13 minuta počela je katastrofa: Ovo je detaljno objašnjenje
U sredu u 8:37 časova po lokalnom vremenu, na granici Nepala i Tibeta zabeležen je zemljotres jačine 4,4 stepena Rihterove skale.
To je ustvari bio udarni talas nastao kada je komad glečera od 50 hektara pao sa skoro 4.000 stopa na dno himalajske doline, obrušavajući planinsku stranu Langtang Lirunga i izazivajući lavinu u Nepalu.
Ploča leda je bila tolika da je mogla da ispuni 28 fudbalskih terena i bila je 11 hektara veća od Bakingemske palate. Njeno urušavanje pokrenulo je razorni talas razaranja poznat kao „kaskada opasnosti“.
13 minuta do poplave
Najmanje 469 ljudi je poginulo u talasima od 21 metra izazvanim urušavanjem, a 33 Britanca se vode kao nestali.
Brzo pokretni ostaci lavine su se obrušili u reku Lende Kola i stvorili prirodnu branu, što je omogućilo nakupljanje velikih količina stena, leda, blata i vode.
Kada je pritisak postao prevelik, brana je pukla, oslobađajući poplavu koja je postajala smrtonosnija dok se spuštala niz strmu planinsku dolinu, podižući šljunak, kamenje i stabla drveća brzinom većom od 160 km/h.
Samo 13 minuta nakon urušavanja, u 8:50, stanica za praćenje nivoa vode u Sjabrubesiju, Rasuva, prestala je da prenosi podatke i do 9:05 vlasti su dobile informacije o velikoj poplavi na reci Bhotekoši iz Tibeta. U roku od 30 minuta, nivo reke je porastao do 9 metara, a mešavina leda, vode, blata i stena mogla je da uništi sve na svom putu.
Naučnici veruju da je glečer možda postao nestabilan zbog zagrevanja koje je otopilo permafrost koji je držao ploču na mestu poput lepka.
Otopila se velika količina snega
Nepalske planine su izgubile blizu jedne trećine svog leda za tri decenije zbog globalnog zagrevanja, a satelitski snimci su pokazali da se velika količina snega otopila u 24 sata pre katastrofe.
Iako se kolaps dogodio na vrhuncu sezone monsuna, čini se da značajne padavine nisu igrale ulogu.
Region je poznat po svojim urušavanjem glečera, koji su pogoršani činjenicom da se Himalaji polako dižu zbog tektonskog kretanja. Ovo dovodi do toga da glečeri postaju strmiji i nesigurniji, što povećava verovatnoću da će se njihove „njuške“ – ili donji vrhovi – otkinuti. To se često dešava u oblastima koje nemaju ili nemaju nisko naselje.
Više od 1.500 nestalih
Više od 1.500 ljudi vodi se kao nestalo, uključujući stotine stranih državljana, među kojima je i jedan državljanin Srbije, nakon katastrofalnih bujičnih poplava i klizišta koja su u sredu pogodila pogranično područje Nepala i Kine, dok su spasilačke operacije danas nastavljene nakon privremene obustave zbog opasnosti od novih poplava.
Kurir.rs/Telegraf.co.uk