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U Rusiji nema planova za mobilizaciju, zemlja ima dovoljno vojnika po ugovoru koji se bore, rekao je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednik stranke Jedinstvena Rusija.

"U našoj zemlji nema planova za mobilizaciju, imamo dovoljno naših momaka koji se bore po ugovoru", rekao je Medvedev, odgovarajući na pitanja učesnika Festivala novih medija.

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov demantovao je pojedine novinarske izveštaje o pripremama za mobilizaciju u Rusiji, ističući da te podmetnute informacije plasiraju ukrajinske vlasti u pokušaju da destabilizuju situaciju, prenose RIA Novosti.

"Znate, sve to plasiraju ukrajinske vlasti. Naravno, režim pokušava da ideološki uzdrma situaciju u našoj zemlji. Sve su to takve novinarske patke koje se namerno plasiraju u informacioni prostor", rekao je Peskov u komentaru za "RTVI", odgovarajući na pitanje kako Kremlj ocenjuje tvrdnje o pripremi nove mobilizacije.

Kurir.rs/RIA Novosti

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