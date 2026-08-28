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Nakon pljačke u bečkom muzeju, istraga se nastavlja punom parom. Sada se pojavljuju novi, eksplozivni detalji.

Gde je nekada blistala višemilionska dijamantska ogrlica pariskog luksuznog brenda „Van Cleef & Arpels“, sada samo skica podseća na preterano skup komad nakita koji je nekada krasio kraljicu - na tom mestu papir tužno visi u vitrini na specijalnoj izložbi. Dva počinioca su i dalje na slobodi.

Muzej u Beču Foto: Joko / imago stock&people / Profimedia

List „Krone“ je od tada uspeo da preciznije utvrdi kako se krađa dogodila: Ogrlica je bila izložena iza neprobojnog stakla kao deo specijalne izložbe).

Koristili specijalni čekić

Dvojac je udario neprobojno staklo više od 40 puta koristeći specijalno dizajnirani čekić sa dijamantskim vrhom, dok konačno nije popustilo. Čitava operacija je trajala manje od jednog minuta, kao što se vidi na snimcima nadzornih kamera. Ovo sugeriše da su muškarci morali biti posebno obučeni za pljačku i da su nabavili specijalizovani čekić. Zatim su odlučno zgrabili zadivljujuću ogrlicu poznatog juvelira, omiljenog među kraljevskim porodicama i poznatim ličnostima širom sveta.

1/6 Vidi galeriju Lopovi za kojim policija traga Foto: LPD

Dobro obučeni lopovi su zatim pobegli peške prema gradskom parku. Veliki kontingent hitnih službi odmah je bio na licu mesta. Policijski psi su takođe bili raspoređeni. Prema trenutnom stanju istrage, veruje se da je bar jedan od počinilaca bio naoružan pravim vatrenim oružjem.

Lopovi iz bande Pink Pantera?

Profesionalni pristup je sličan onom ozloglašenog klana Pink Pantera. Policija i dalje traži informacije na broj 01/31310-33800.

„Usluge obezbeđenja na licu mesta angažovane su sa spoljnim obezbeđenjem. Pošto je jedan od počinilaca bio naoružan, glavni prioritet za obezbeđenje bio je da bezbedno uklone posetioce iz izložbenih prostorija i izbegnu direktan sukob sa počiniocima“, objašnjava generalna direktorka MAK-a Lili Holein.

Tajna nakita

Nakit je ukrašen sa 673 dijamanta. Dizajniran je u ime egipatske kraljevske porodice. Kraljica Nazli iz Egipta nosila ga je 1939. godine na venčanju svoje ćerke Favzije sa iranskim prestolonaslednikom, a kasnije šahom Mohamedom Rezom Pahlavijem.

Ukradena ogrlica Foto: LPD

2015. godine, skupoceni komad je prodat na aukciji u Sotbijevoj kući u Njujorku za 4,3 miliona dolara (3,7 miliona evra). Bivša kraljica, koja je osiromašila, kasnije je bila primorana da proda svoj nakit.