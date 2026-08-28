"1.000 DRONOVA DNEVNO NA RUSIJU": Zelenski naredio vojsci da poveća broj udara bespilotnim letelicama dugog dometa
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je naredio vojsci te zemlje da poveća broj udara dronovima dugog dometa na Rusiju, na 1.000 dnevno, u odnosu na oko 300 takvih udara dnevno koliko ih je bilo u dosadašnjem periodu.
"Postoji veoma specifičan cilj i mi ćemo taj zadatak ispuniti", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju, prenosi Ukrinform.
On je kazao da je o tome bilo reči na sastanku vrhovnog komandanta, gde se razgovaralo o isporuci oružja za zaštitu od ruskih napada.
"Danas sam bio u štabu. Ključno je da maksimiziramo naše naoružanje kako bismo se zaštitili od ruskih udara na Ukrajinu. Glavna stvar je naša zaštita od letelica "šahed", i da naše duboke udare na Rusiju učinimo još češćim", kazao je Zelenski.
Prema njegovim rečima, cilj je da se dnevno koristi oko hiljadu dronova za udare dugog dometa u Rusiji.