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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je naredio vojsci te zemlje da poveća broj udara dronovima dugog dometa na Rusiju, na 1.000 dnevno, u odnosu na oko 300 takvih udara dnevno koliko ih je bilo u dosadašnjem periodu.

"Postoji veoma specifičan cilj i mi ćemo taj zadatak ispuniti", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju, prenosi Ukrinform.

On je kazao da je o tome bilo reči na sastanku vrhovnog komandanta, gde se razgovaralo o isporuci oružja za zaštitu od ruskih napada.

"Danas sam bio u štabu. Ključno je da maksimiziramo naše naoružanje kako bismo se zaštitili od ruskih udara na Ukrajinu. Glavna stvar je naša zaštita od letelica "šahed", i da naše duboke udare na Rusiju učinimo još češćim", kazao je Zelenski.