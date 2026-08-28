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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države obavestile ukrajinske vlasti o sastancima u Moskvi koji su nedavno održani, kao i da se SAD zalažu za potpuno realističnu viziju šta treba učiniti da bi se okončao sukob Rusije i Ukrajine.

"Danas smo dobili informacije od američke strane o sastancima u Moskvi koji su se održali prethodnih dana. Tamo je bilo više sastanaka. I razgovarali smo dan ranije, razgovaramo sada sa američkom stranom. Hvala vam na informacijama, na neophodnom tonu razgovora sa Rusijom", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi Ukrinform.

Zelenski je naglasio da ukrajinska strana ceni doslednost SAD, kao i činjenicu da Amerika "promoviše potpuno realističnu viziju šta treba da se uradi" da bi se okončao sukob Rusije i Ukrajine.

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Džon Retklif Foto: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Naglasio je da je neophodno stvoriti sve uslove da Rusija okonča rat.

Direktor američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Retklif je 24. avgusta nenajavljeno posetio Moskvu, a iz američkih izvora je saopšteno da je svrha njegove posete bila da tamošnjim zvaničnicima prenese svoje mračne procene položaja Rusije u ratu u Ukrajini.

Izvori su za Njujork tajms ranije naveli da je Retklif tokom posete pozvao rusku stranu da postigne dogovor pre nego što se njena vojna i ekonomska situacija dodatno pogorša, kao i da je on tu poruku preneo direktoru ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) Aleksandru Bortnikovu.

Kurir.rs/Ukrinform

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