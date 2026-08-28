FEDOROV NAŠAO NOVI POSAO: Bivši ukrajinski ministar odbrane postao savetnik italijanskog Ministarstva odbrane
Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto saopštilo je danas da je bivši ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov (35) prihvatio mesto savetnika za inovacije u italijanskom Ministarstvu odbrane.
Krozeto je ponudio tu funkciju Fedorovu ubrzo nakon što je smenjen sa funkcije ministra odbrane Ukrajine u julu, navodeći da je on zaslužan za vojne inovacije koje su pomogle Ukrajini da povrati inicijativu u ratu protiv Rusije, prenosi Rojters.
"Stoga sam srećan što je Mihailo Fedorov prihvatio da ponudi svoje usluge kao savetnik za odbrambene inovacije" rekao je Krozeto u saopštenju na platformi X italijanskog Ministarstva odbrane, uz fotografiju sa Fedorovim.
Fedorov (35) je otpušten šest meseci nakon imenovanja, nakon što je pokrenuo reforme oko nabavki i mobilizacije, koje su ga dovele u sukob sa vojnim establišmentom i političkim rivalima u Ukrajini, navodi Rojters.
U objavi na platformi X, Fedorov je zahvalio Krozetu na "njegovoj ličnoj podršci" i na ponudi da bude savetnik u italijanskom Ministarstvu odbrane.
"U ovoj ulozi, pomoći ću Italiji u usvajanju modernih ratnih tehnologija, jačanju svog odbrambenog sektora i prilagođavanju novim globalnim bezbednosnim izazovima", rekao je Fedorov.
Kurir.rs/Agencije