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Poljski premijer Donald Tusk upozorio je danas u Olštinu na severu Poljske da Rusija tokom sedam do osam narednih kritičnih meseci sprema ozbiljnu eskalaciju u Ukrajini i regionu a da ako bi napala Estoniju Poljska bi morala da bude prva da pritekne u pomoć i mobiliše NATO za oštar odgovor.

"Ja zastupam to da se čuva najvažnije načelo ´jedan za sve svi za jednog´Ako bi Rusija odlučila da napadne Estoniju mi Poljaci bi bili bez imalo mašte kada bi rekli hajde da za svaki slučaj ne reagujemo. Mi moramo da budemo na čelu onih koji će mobilisati NATO za hitan i oštar odgovor, jer u suprotnom bi mi bili sledeći na redu", kazao je Tusk.

Poljski premijer je u susretu sa mladima na društveno političkom festivalu Kampus Poljska u Olštinu rekao da je vlada u stalnom kontaktu sa obaveštajnim službama saveznika i da nema vesti koja bi ga zatekla.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

"Zna se da se Rusija sprema za jako ozbiljnu eskalaciju tenzija kako u ratu sa Ukrajinom tako i u celom regionu, da će za Rusiju ova jesen i zima biti ključne. To nije tajna, to može da se uoči, postoje razne metode prepoznavanja takvih akcija, recimo pripreme za mobilizaciju", rekao je Tusk.

Poljski premijer kazao je da Poljska mora da bude spremna i da čini sve da NATO ne ostane samo pusta reč na papiru.

"Ja sam poslednji koji traži avanture. Ne volim romantičare u politici, konjičke ulanske juriše po vetrometinama. Radim sve da zaštitim Poljsku od bilo kakvih sukoba sa susedima. Ali Rusija je danas agresor, agresor i prema zemljama NATO i tu svi moramo da budemo kao jedna pesnica", rekao je Tusk.

Donald Tusk zaključio ; je u razgovoru sa mladima da sigurno da Rusija ne planira da mobiliše 600.000 vojnika za mirovne operacije.

"Moramo da budemo spremni za razne eventualne okolnosti jer najbližih sedam osam meseci će biti kritičnih", kazao je Tusk.