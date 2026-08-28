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Prosvetni radnik Filip P. (30) video je kako učenicu Anu-Lenu (18) napadaju u školskom dvorištu. Nije oklevao ni sekunde i platio je za svoju hrabrost svojim životom. Mika S. (19) ubio je i njega i devojku.

Užasne scene ubistva odvijale su se pred očima Filipove koleginice. Vaspitačica u vrtiću Petra Alves (64) radi u školi u Brandenburg pet godina.

- Oko 13:15 časova čuli smo strašne krike iz školskog dvorišta - rekla je Alves za BILD. U to vreme je stajala u učionici.

Ubadao je nožem

- Otišla sam do prozora i videla kako je počinilac ubada nožem. Iznova i iznova. Mora da ju je ubo 20 puta. Bio je potpuno van sebe - opisala je ona.

Mesto ubistva Foto: Britta Pedersen / AFP / Profimedia

U četvrtak popodne, devetnaestogodišnji Mika S. napao je učenicu nožem u školskom dvorištu. Navodno je bio njen bivši dečko. Učenica koja je kasnije bila svedok napada opisala je kako su se njih dvoje već posvađali na autobuskoj stanici ispred škole pre napada nožem.

Sledeći put kada ih je videla, već je bilo prekasno.

- Već je ležala na podu. Bilo je mnogo krvi - rekla je učenica sedmog razreda. Dok je jedna devojčica vrištala, druga deca su pobegla. I ona je pobegla u zgradu.

Nastavnik hteo da je spasi

Sa svog prozora, vaspitačica u vrtiću Petra Alves nije imala priliku da interveniše. Čula je vriske, upozorenje: „Ovo je pucnjava, odvedite decu na sigurno.“ I ona je videla učenicu kako leži na zemlji, a počinilac na njoj.

- Klečao je i zgrabio je, čvrsto je stežući i histerično se smejući. A onda je Filip intervenisao - rekla je Petra Alves.

Jeziv zločin potresao je sve Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Filip P. (30) je bio nastavnik u školi. Bio je veoma popularan među svim kolegama, bio je trener golmana, pa čak je igrao u okružnoj ligi. Učitelj se oženio samo godinu dana ranije; on i njegova žena su želeli decu.

- Onda je Filip došao iza ugla i viknuo. Počinilac je ustao i odmah ga izbo nožem. Nismo mogli ništa više da vidimo. Zatim smo decu odveli na sigurno, u podrum - rekla je vaspitačica.

Ubrzo nakon toga, prema rečima jednog učenika, nekoliko nastavnika je potrčalo za Mikom S. Nastavnici su ga na kraju držali dok nije stigla policija.

Filip P. je preminuo u školskom dvorištu, kao i Ana-Lena. Bolničari nisu mogli da ih spasu.

- On je za nas heroj. Dao je svoj život jer je želeo da spase učenika - rekla je Petra.

Javno tužilaštvo u Frankfurtu na Odri danas je zatražilo pritvor za Miku S. Optužen je za dva ubistva, saopštila je portparolka vlasti. Tvrdi se da je ubio Anu-Lenu i Filipa P. između ostalog, iz niskih pobuda.