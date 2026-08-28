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Tokom rata Izraela i palestinskog militantnog pokreta Hamas u Gazi uspostavljen je kanal komunikacije između visokog zvaničnika Šin Beta, u ime šefa te agencije Ronena Bara, i visokog zvaničnika Hamasa Gazija Hamada, izjavio je danas izvor koji je bio direktno upoznat sa pregovorima.

Izvor je za izraelsku televiziju Kanal 12 rekao da su taj kanal komunikacije odobrili izraelski premijer Benjamin Netanjahu i Halil Haja, koji je u to vreme bio zamenik lidera Hamasa Jahje Sinvara, prenosi Tajms of Izrael.

Komunikacija između visokih predstavnika Šin Beta i Hamasa odvijala se isključivo telefonom, u tom periodu bilo je obavljeno na desetine poziva, a Ronen Bar ih je prisluškivao u realnom vremenu.

Izvor je rekao da je taj kanal komunikacije korišćen za neutralizaciju mnogih prepreka u pregovorima o taocima.

On je kazao da se tokom tih kontakata ''svaka strana svađala oko imena zatvorenika ili talaca koji će biti oslobođeni'', a ''Izrael je jasno stavljao do znanja koje palestinske zatvorenike neće pustiti ni pod kojim uslovima''.

Izvor je naveo da je direktni kanal koji je vodio Šin Bet takođe bio neophodan za prevazilaženje prepreka koje je postavio Katar.

Šin Bet i Mosad su tokom celog rata sa Hamasom imali nesuglasice oko izbora zemlje posrednika u pregovorima, pri čemu je Šin Bet preferirao Egipat, a Mosad Katar.

Izvor koji je upoznat sa kanalom komunikacije Šin Beta je rekao da je on bio odgovoran za to što je Hamas prihvatio mirovni sporazum koji je konačno postignut u januaru 2025. godine.

Kanal komunikacije Izraela i Hamasa bio je uspostavljen u avgustu 2024. godine, ubrzo nakon što su operativci Hamasa pogubili šest izraelskih talaca nakon što su primetili da se trupe Izraelskih odbrambenih snaga približavaju njihovom tunelu.