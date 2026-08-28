Slušaj vest

Mornarica iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde(IRGC) saopštila je danas da nisu tačne tvrdnje Sjedinjenih Američkih Država da je Ormuski moreuz otvoren, navodeći da njega isključivo kontroliše mornarica IRGC.

IRGC u saopštenju navodi da američki zvaničnici nastavljaju da "lažu" o statusu plovnog puta kako bi uticali na cenu nafte i kako bi "prikrili svoje propuste", prenosi Al Džazira.

Mornarica IRGC-a u saopštenju ističe da njeni borci imaju "potpuno odlučujuću dominaciju" nad Ormuskim moreuzom.

"Sa svim moćima i potpunim autoritetom, Ormuski moreuz je zatvoren za sve brodove koji nameravaju da prođu bez koordinacije sa Islamskom Republikom Iran", navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaIRAN: SAD moraju da ispune naše uslove za otvaranje Ormuskog moreuza
Ormuski moreuz Hormuz (1).jpg
PlanetaPOSTIGNUT DOGOVOR OKO ORMUSKOG MOREUZA! Hitno se oglasila Revolucionarna garda, dve države usaglasile uslove!
Ormuski moreuz
PlanetaIRAN POTVRDIO: Sa Omanom dogovorena privremena ruta za prolaz kroz Ormuski moreuz
Ormuski moreuz Hormuz (2).jpg
PlanetaTRAMP UPOZORIO IRAN: Amerika će uništiti svaki brod koji postavlja mine u Ormuskom moreuzu!
moreuz.jpg
PlanetaIRAN ZAPRETIO: Ormuski moreuz ostaje zatvoren dok SAD ne ispune preuzete obaveze
Ormuski moreuz Hormuz (2).jpg
PlanetaPLOVIDBA KROZ ORMUSKI MOREUZ UZ AMERIČKU PRATNJU: Ključnim pomorskim putem svakodnevno se izveze oko 10 miliona barela nafte iz Persijskog zaliva
Ormuski moreuz Hormuz (7).jpg
PlanetaIRAN OZBILJNO GUBI KONTROLU NAD ORMUSKIM MOREUZOM! Ogromna promena u mesec dana, tankeri pod američkom zaštitom prolaze rutom na kojoj Teheran ne može da zaradi
Ormuski moreuz.jpg