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Mornarica iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde(IRGC) saopštila je danas da nisu tačne tvrdnje Sjedinjenih Američkih Država da je Ormuski moreuz otvoren, navodeći da njega isključivo kontroliše mornarica IRGC.

IRGC u saopštenju navodi da američki zvaničnici nastavljaju da "lažu" o statusu plovnog puta kako bi uticali na cenu nafte i kako bi "prikrili svoje propuste", prenosi Al Džazira.

Mornarica IRGC-a u saopštenju ističe da njeni borci imaju "potpuno odlučujuću dominaciju" nad Ormuskim moreuzom.

"Sa svim moćima i potpunim autoritetom, Ormuski moreuz je zatvoren za sve brodove koji nameravaju da prođu bez koordinacije sa Islamskom Republikom Iran", navodi se u saopštenju.