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Veliki požar koji je izbio u postrojenju za otpad blizu stadiona Vembli, na severozapadu Londona, poremetio je danas saobraćaj metroa i železničke linije u tom području, saopštila je londonska vatrogasna brigada.

Od izbijanja požara obustavljen je saobraćaj na celoj gradskoj liniji metroa koja prolazi blizu mesta požara, a nije bilo saobraćaja ni između Vembli parka i Vest Hempsteda na liniji Jubilej, uz velika kašnjenja na ostatku linije, saopštila je železnička kompanija, prenosi Gardijan.

Obližnje skladište američke kompanije Amazon, koje nije povezano sa postrojenjem za otpad gde je izbio požar, preventivno je evakuisano.

U gašenju požara učestvuje 20 vatrogasnih vozila i oko 125 vatrogasaca, a ogromni stubovi dima mogli su se videti na video snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama.

To je treći veliki požar u centru za reciklažu u Londonu ovog leta, nakon dva incidenta u Centru za ponovnu upotrebu i reciklažu u jugoistočnom Londonu.

Prema podacima Udruženja za zaštitu životne sredine, više od 10 manjih požara nedeljno u centrima za reciklažu izazivaju pogrešno odbačene litijumske baterije.

Uzrok požara koji je danas izbio na postrojenju za reciklažu još nije poznat.