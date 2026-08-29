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Američki predsednik Donald Tramp rešio je da skrati posao istoričarima i jednom za svagda odgovori na pitanje ko je najveći predsednik u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.

A odgovor, možda ne sasvim neočekivano, glasi – Donald Tramp.

Na rang-listi koju je podelio na Trut soušalu, Tramp se nalazi sam u kategoriji "najveći". I to samo on, dok su Abraham Linkoln, Džordž Vašington, Frenklin Ruzvelt, Vudro Vilson, Tomas Džeferson i Endru Džekson morali da se zadovolje stepenikom niže i našli se među velikanima, sa statusom "veliki".

Teodor Ruzvelt, Grover Klivlend, Džon Adams i Džejms Polk svrstani su među "skoro velike", dok je Bil Klinton dobio utešnu ocenu – "prosečan".

Posebna pažnja, očekivano, posvećena je dnu tabele. Među "promašajima" našli su se Barak Obama, Julisiz Grant, Voren Harding i Džimi Karter i, naravno, Džo Bajden.

Tramp uz fotografiju nije napisao ništa. Teško da je bilo potrebno – tabela je bila dovoljno rečita. Ipak, pažljivijem posmatraču može biti neobično što na ovoj istorijskoj smotri nema Kenedija, Ajzenhauera, Niksona, Regana, Buša Starijeg ni Buša Mlađeg.

Razlog je jednostavan: osnova rang-liste potiče iz ankete američkih stručnjaka koju je magazin "Lajf" objavio još 1948. godine. Stara tabela je u sada dobila samo nekoliko vrlo ciljano odabranih pojačanja: na njen vrh dodat je Tramp, a na dno Obama i Bajden.

Istorija je, dakle, ostala uglavnom ista. Samo je dobila novog pobednika.