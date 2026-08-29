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Nakon napada na jedno preduzeće u Bučanskom okrugu izbio je veliki požar praćen sekundarnim eksplozijama, a 165 ljudi je evakuisano.

Najnovije informacije o žrtvama objavljene su kasno u petak, nakon što je ruski dron oko 20:10 časova, prema preliminarnim podacima Kancelarije glavnog tužioca, udario ili pao na teritoriju jednog preduzeća u selu Mila.

Guverner Kijevske oblasti Timur Tkačenko saopštio je da je šest osoba povređeno, dok je 165 ljudi evakuisano iz tog područja nakon što se veliki požar proširio na obližnje kuće.

U požaru je izgorelo pet kuća i jedan ugostiteljski objekat, dok su vatrogasci, policija i medicinske ekipe ostali na mestu događaja. Jedna kuća je uništena, a još sedam je oštećeno. Oštećeni su i vatrogasno vozilo i objekat za smeštaj starijih osoba.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu zbog moguće službene nebrige. Istražitelji će proveriti da li su eksplozivne materije u preduzeću bile legalno uskladištene i da li su za njihovo čuvanje postojale potrebne dozvole.

U ranijim napadima jedna osoba poginula, tri povređene

Ovim noćnim eksplozijama prethodili su ruski napadi dronovima širom Kijevske oblasti tokom petka.

Jedan muškarac poginuo je u Bučanskom okrugu u jutarnjem napadu, dok je drugi muškarac zadobio više rana od gelera i prebačen je u bolnicu. Žena u Fastivskom okrugu zadobila je posekotine na ruci.

Kasnije u petak uveče, još jedan muškarac povređen je u Borispoljskom okrugu nakon što je zadobio ranu od gelera.

Prema zvaničnim podacima, najmanje devet osoba je povređeno, a jedna je poginula u Kijevskoj oblasti 28. avgusta. Materijalna šteta prijavljena je u Fastivskom, Borispoljskom, Višgorodskom, Brovarskom i Bučanskom okrugu.

Preliminarni podaci objavljeni pre najnovijeg večernjeg napada pokazuju da je oštećeno najmanje 14 skladišta, 16 kuća, tri stambene zgrade i 16 vozila.

Uništen magacin kompanije Nova Pošta

Među objektima pogođenim tokom noći bio je i centar kompanije Nova Pošta u Svjatopetrivskom, u Bučanskom okrugu, koji je uništen u napadu ruskog drona. Oštećen je i obližnji proizvodni pogon.

Lokalne vlasti saopštile su da je Rusija napala lokaciju još dva puta, oko sat vremena nakon prvog napada, dok su ekipe hitnih službi pokušavale da ugase požar.

Spasioci su uspeli da se povuku na bezbedniju lokaciju pre ponovljenih napada. Kompanija Nova Pošta saopštila je da su svi njeni zaposleni preživeli napad.