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Ojo Njimba Kabamba Iguru Rukidi IV postao je kralj Tora, kraljevstva na zapadu Ugande, kada je imao samo tri godine, nakon smrti oca 1995. godine.

Kraljevstvo Tora nije saopštilo uzrok smrti kralja Ojoa, ali je jedan ministar ugandske vlade, kako prenose lokalni mediji, rekao da je monarh bio teško bolestan i da se lečio u Sjedinjenim Američkim Državama.

Iako Ugandom upravljaju izabrani predsednik i parlament, zemlja ima nekoliko tradicionalnih kraljevstava koja i dalje imaju značajan kulturni uticaj, uprkos tome što nemaju političku moć.

Ojo, kojeg je Ginisova knjiga rekorda navela kao najmlađeg vladajućeg monarha na svetu, vladao je nad više od dva miliona ljudi. Bio je 13. monarh kraljevstva koje je osnovano početkom 19. veka.

"Nemerlјiv gubitak" za kraljevsku porodicu

Saopštavajući vest o njegovoj smrti, premijer Kraljevstva Tora, Kalvin Armstrong Rvomire Akiki, rekao je da je njegova smrt u četvrtak "nemerljiv gubitak" za kraljevsku porodicu i narod Tora.

- Pozivam sve stanovnike Tora da ostanu ujedinjeni, smireni i da se mole tokom ovog izuzetno teškog perioda - rekao je Akiki u petak.

- Neka Njegovo Veličanstvo Kralj počiva u večnom miru.

Kraljevstvo Tora primenjuje nasledni sistem izbora monarha. Ojo nije bio zvanično oženjen, ali je Akiki rekao da je "kontinuitet krune zagarantovan".

- Njegovo Veličanstvo iza sebe ostavlja princa kao naslednika, čiji će identitet biti zvanično objavljen u odgovarajućem trenutku, u skladu sa tradicijom i običajima Kraljevstva Tora - objasnio je on.

Kralj postao sa samo tri godine

Kada je 1995. godine postao kralj, uspostavljeno je namesništvo, u kojem je bila i kraljica majka. Ono je trajalo do Ojoovog 18. rođendana, kada je održano njegovo zvanično krunisanje.

Mladi kralj bio je veoma poštovan u svom narodu. Prema pisanju lista Daily Monitor, zalagao se za osnaživanje mladih, obrazovanje i očuvanje klime, kao i za podizanje svesti o HIV-u i AIDS-u.

Kraljevstvo Buganda, najveća i najuticajnija tradicionalna institucija u Ugandi, saopštilo je da tuguje zajedno sa narodom Tora nakon smrti njihovog monarha, nazvavši ga značajnom ličnošću za Ugandu.

I Kraljevstvo Rvenzururu izrazilo je saučešće "svima koji tuguju zbog ovog velikog gubitka", preneli su lokalni mediji.

Fudbalski savez proglasio minut ćutanja

Brojni građani i institucije odali su počast preminulom kralju.

Fudbalski savez Ugande odao je počast kralju Ojoju kao "istinskom prijatelju najvažnije sporedne stvari na svetu" i najavio minut ćutanja pre početka svih utakmica do 4. septembra, u znak sećanja na njegovo "nasleđe, ljubav, strast i doprinos" sportu.

Ministarka vlade Margaret Muhanga opisala je atmosferu u kraljevstvu kao "sumornu".

- Ne možete da vidite nikoga da se smeši - rekla je.

- Kralj je bio u najboljim godinama svog života - dodala je ona u video-snimku objavljenom na društvenim mrežama.

- Koliko god da je bio mlad, ostavio je trag na svom kraljevstvu - rekla je Muhanga.

Ona je najavila da će tokom perioda žalosti biti posađeno milion stabala u čast preminulog kralja, a želi i da susedni okruzi u Tori učine isto. Ugandska muzičarka Julijana Kanjomozi opisala je smrt kralja kao "veoma mračan dan za narod Tora".

- Otišao je prerano. Kakav gubitak! - napisala je na Instagramu.