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Sjedinjene Američke Države postigle su sporazum sa Venecuelomkojim će dobiti kontrolu nad više od 65 milijardi barela njenih rezervi nafte, saopštio je američki predsednik Donald Tramp.

- Ova istorijska transakcija VIŠE NEGO UDVOSTRUČAVA američke rezerve nafte, značajno povećava naše snabdevanje naftom i znatno će smanjiti cene goriva za sve Amerikance - napisao je Tramp na društvenim mrežama.

Vršiteljka dužnosti predsednika Venecuele, Delsi Rodrigez pozdravila je sporazum, ocenivši da će pomoći ekonomskom oporavku zemlje.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Tramp je obećao da će iskoristiti venecuelanske rezerve, najveće na svetu, nakon što su SAD početkom godine uhapsile tadašnjeg predsednika Nikolasa Madura. U međuvremenu, Tramp se suočio sa pritiskom da obuzda cene benzina u SAD, koje su naglo porasle tokom sukoba sa Iranom.

Američki državni sekretar Marko Rubio nazvao je sporazum o nafti "velikom pobedom i za američki i za venecuelanski narod".

- Za venecuelanski narod, ovaj sporazum doneće gotovo 100 milijardi dolara privatnih investicija, podržati hiljade dobro plaćenih radnih mesta i pokrenuti obnovu venecuelanske ekonomije - rekao je Rubio na društvenim mrežama.

Tramp je u svojoj objavi naveo da su Rubio i ministar rata Pit Hegsetpostigli dogovor sa venecuelanskim vlastima "kroz partnerstvo sa privatnim sektorom".

1/5 Vidi galeriju Delsi Rodrigez, privremena predsednica Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, MIGUEL GUTIERREZ/EFE, RAYNER PENA R/EFE

Nije objasnio detalje tog partnerstva niti naveo moguće obaveze i uslove koje bi SAD imale u okviru sporazuma. Ipak, tvrdio je da je dogovor postignut "bez ikakvog troška za američke poreske obveznike".

Vršiteljka dužnosti predsednika Venecuele saopštila je da će sporazum imati "značajan uticaj na oporavak naše zemlje".

Sporazum obuhvata 17 naftnih polja

- Prema sporazumu, predviđen je razvoj 17 strateških naftnih polja sa dokazanim potencijalom od 65 milijardi barela, kao i investicija vredna više od 100 milijardi dolara i više od 209 milijardi dolara poreza za državu - rekla je Rodrigez.

- Ove investicije doprineće ne samo oporavku i modernizaciji naše industrije, već i ekonomskom rastu naše zemlje, energetskoj bezbednosti naše hemisfere i većoj ravnoteži na međunarodnim tržištima - navela je ona.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Prema sporazumu, američka vlada zadržaće 55 odsto kontrole u zajedničkom preduzeću sa "iskusnim privatnim operaterom u Venecueli", rekao je jedan američki zvaničnik za CBS News.

Prema rečima zvaničnika, Rodrigez je tom zajedničkom preduzeću dodelila koncesiju na 100 godina za eksploataciju naftnih polja.

Tramp je izneo malo konkretnih detalja o ovom krajnje neuobičajenom sporazumu, koji, kako se čini, Americi daje direktnu kontrolu nad suverenim prirodnim resursima jedne strane države.

1/7 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao na suđenje u Njujorku Foto: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nejasno je da li će sporazum preživeti pravne izazove

Sporazum bi po obimu mogao da bude čak širi od kontrole koju je Zapadna vojna koalicija imala nad prihodima od iračke nafte nakon svrgavanja Sadama Huseina tokom američke invazije 2003. godine.

Međutim, nije jasno da li bi sporazum sa Venecuelom mogao da se suoči sa pravnim i ustavnim izazovima u toj južnoameričkoj zemlji. Zvanični tekst sporazuma između Vašingtona i Karakasa još nije objavljen.

1/19 Vidi galeriju Marko Rubio Foto: Pirntscreen Youtube, Ozan Kose/Pool AFP, FREDDIE EVERETT / HANDOUT/US STATE DEPARTMENT / HANDOUT

Predsednik Maduro i njegova supruga Silija Flores uhapšeni su i deportovani za SAD 3. januara u operaciji američkih specijalnih snaga koju je odobrio Tramp.

U satima nakon operacije, Tramp je rekao da će njegova administracija upravljati Venecuelom dok ne bude moguće da se sprovede "bezbedna, odgovarajuća i promišljena tranzicija". Dodao je da će SAD na neodređeno vreme kontrolisati prodaju venecuelanske nafte.

1/12 Vidi galeriju Nikolas Maduro i Silija Flores Foto: Federico PARRA / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Jesus Vargas/AP

Venecuela ima najveće dokazane rezerve nafte na svetu, procenjene na oko 303 milijardi barela. Međutim, proizvodnja je drastično pala od vrhunca krajem 1990-ih.

Tramp je zatražio od američkih naftnih kompanija da ulože najmanje 100 milijardi dolara u obnovu venecuelanske naftne industrije.