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Šef Pentagona Pit Hegset demantovao je izveštaj NBC News o svojoj nameri da se kandiduje za predsednika na izborima 2028. godine.

- 100% netačno. Rekli smo NBC-u to, ali oni samo lažu sa anonimnim "izvorima". Moj jedini posao: ponovo učiniti Ministarstvo rata velikim - napisao je Hegset na X.

Ranije u petak, NBC News je objavio, pozivajući se na izvore, da je Hegset razgovarao sa svojim najbližim krugom o kandidovanju za predsednika.