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PIT HEGSET SE KANDIDUJE ZA PREDSEDNIKA SAD? Posle niza spekulacija se oglasio i poručio: "Moj jedini posao je..."
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Šef Pentagona Pit Hegset demantovao je izveštaj NBC News o svojoj nameri da se kandiduje za predsednika na izborima 2028. godine.
- 100% netačno. Rekli smo NBC-u to, ali oni samo lažu sa anonimnim "izvorima". Moj jedini posao: ponovo učiniti Ministarstvo rata velikim - napisao je Hegset na X.
Ranije u petak, NBC News je objavio, pozivajući se na izvore, da je Hegset razgovarao sa svojim najbližim krugom o kandidovanju za predsednika.
Vašington post, pozivajući se na izvore, ranije je objavio da je američki lider Donald Tramp privatno rekao donatorima Republikanske stranke da želi da vidi potpredsednika DŽ. D. Vensa kao kandidata za najvišu funkciju na sledećim predsedničkim izborima.
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