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Zajednički sindikat francuskih vatrogasaca, koji okuplja devet reprezentativnih organizacija, najavio je štrajk za period od 8. septembra do 20. oktobra, prenela je BFM TV.

Sindikat je saopštio da je podneta najava štrajka zbog teškog položaja te profesije.

Portparol sindikata rekao je da su vatrogasci najavili štrajk kako bi se obezbedilo više resursa nakon leta obeleženog katastrofalnim požarima u Francuskoj, prenela je francuska tv stanica.

- Dana 8. septembra biće nam uručen nacrt zakona o modernizaciji civilne bezbednosti, a 20. oktobra će se glasati o prvom delu nacrta zakona o budžetu - objasnio je portparol, ističući da je neophodno da se održi “pritisak” u periodu između ta dva datuma.

Vatrogasci su još 13. avgusta pozvali na štrajk da bi izrazili, kako su naveli, “opravdan gnev” i “rasprostranjenu frustraciju”.

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