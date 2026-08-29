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Švedska vojska učestvovaće u operacijama nadzora i odbrane širom teritorije Finske koristeći borbene avione Gripen i vojne korvete najmanje do kraja 2026. godine, saopštile su u petak, 28. avgusta, finske oružane snage, prenosi Rojters.

Švedska i Finska, dve najnovije članice NATO-a, održavaju bliske bilateralne odbrambene veze. Finska sa Rusijom deli istočnu granicu dugu 1.340 kilometara.

"Švedska oprema posebno unapređuje vazdušni nadzor, oslobađajući sopstvene resurse finskih odbrambenih snaga kako bi, ukoliko bude potrebno, mogli da odgovore na povrede teritorije i incidente", saopštile su finske oružane snage.

"Švedska je odgovorila na zahtev Finske da ojača njenu protivvazdušnu odbranu zbog pogoršane bezbednosne situacije", rekao je za Rojters švedski ministar odbrane Pol Jonson.

On je dodao da, prema sporazumu, švedske oružane snage mogu da pomognu Finskoj u odgovoru na povrede finske teritorije ukoliko to bude potrebno.

Jonson je naveo da, pored borbenih aviona i plovila opremljenih sposobnostima za borbu protiv dronova, Švedska može da obezbedi i kopnene protivdronske sisteme.

1/14 Vidi galeriju Gripen Foto: Profimedia, EPA / Szilard Koszticsak, Niall Ferguson / Alamy / Profimedia

Strah od širenja rata ka severnim granicama NATO-a

Vojni dronovi koji su zalutali u vazdušni prostor Finske, Estonije, Letonije i Litvanije izazvali su zabrinutost da se posledice ruske invazije na Ukrajinu sve više približavaju severnim granicama NATO-a sa Rusijom.

Dok Ukrajina pojačava napade na ruske luke za transport nafte u Baltičkom moru, pojedini dronovi su promašivali svoje mete, što je dovelo do bezbednosnih upozorenja u susednim zemljama.

Švedska parlamentarna komisija za odbranu ranije je upozorila u izveštaju, o kojem je Blumberg pisao 12. juna, da bi Rusija mogla da pokuša da testira koheziju NATO-a i njegovu posvećenost kolektivnoj odbrani vojnim napadom u "relativno bliskoj budućnosti".