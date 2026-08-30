PANIKA U SRPSKOM KOMŠILUKU! "Fantom" se šunja ulicama, krenule noćne patrole: Ponaša se BIZARNO i uteruje STRAH U KOSTI meštanima
Osoba obučena u belo, sa belom kapuljačom na glavi, koja se noću pojavljuje na ulicama grada Sentandreja u Mađarskoj uznemirila je stanovnike, koji navode da redovno plaši prolaznike.
Policija je pokrenula istragu.
"Fantom u belom", kako su ga meštani nazvali, najčešće se pojavljuje u okolini potoka Bukeš i obližnjeg igrališta, preneo je mađarski Indeks.
Neki stanovnici tvrde da se krije u žbunju, stoji pored ograda i posmatra prolaznike, a pojedini su naveli da je prišao i njihovim automobilima.
Jedna meštanka kaže da je videla fantoma nekoliko puta i da joj je jednom prišao, nakon čega je ona neko vreme stajala i gledala ga, a zatim se okrenula i otišla.
Meštani strahuju i da fantom posmatra mlade devojke u okolini igrališta, zbog čega se pojedine žene i devojke ne usuđuju da same izlaze nakon mraka.
Zbog zabrinutosti, nekoliko stanovnika organizovalo je noćne civilne patrole duž potoka i oko igrališta.
Sličan slučaj zabeležen je u još jednom okrugu Budimpešte, gde je nekoliko puta viđen muškarac obučen u crno i sa maskom.
Prema navodima meštana, on se pojavljivao na ulici, ali je ulazio i u bašte porodičnih kuća. Policija takođe istražuje slučaj u tom okrugu.
(Kurir.rs/RTS)