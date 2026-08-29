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Udari vetra dostizali su zastrašujućih 145 kilometara na sat, ostavljajući za sobom trag razaranja kroz Francusku, Italiju i Švajcarsku.

Šokantni snimci prikazuju muškarca koji pada na zemlju dok pokušava da se izbori sa snažnim vetrom koji je u četvrtak zahvatio francuski region Sena i Marna.

Grupu vrtićke dece nevreme je zateklo tokom boravka u šumi blizu Zojzaha kod Ciriha, pri čemu je više mališana zadobilo povrede od grada.

Prema navodima jednog čitaoca lista "Blika", njegova petogodišnja ćerka i još nekoliko dece zadobili su povrede glave od grada. Oni su bili u šumi blizu Zojzaha u kantonu Cirih kada je počelo jako nevreme praćeno gradom.

Na drugom dramatičnom snimku vidi se drveće koje se pod naletima vetra savija gotovo pod pravim uglom, dok jaka kiša nošena olujom pada gotovo horizontalno.

Prozori na automobilima i vozovima razbijeni su u Parizu nakon što ih je zasuo grad, dok je u Švajcarskoj baštenski nameštaj uništen.

Jedan vozač na autoputu A36 kod Bezansona u Francuskoj pokazao je ogromne komade grada veličine šljive na zadnjem sedištu svog automobila.

Ledene kugle probile su prozore njegovog vozila dok je sedeo u velikoj saobraćajnoj gužvi izazvanoj ekstremnim vremenskim uslovima.

Superćelijske oluje protutnjale kroz gradove

Superćelijske oluje su ogromne rotirajuće grmljavinske oluje koje mogu da traju nekoliko sati i dosegnu visinu od oko 16 kilometara.

Dok prolaze kroz naseljena mesta, snažni vetrovi podižu i raznose krhotine, a njihova snaga dovoljna je da obara drveće i baca grane na automobile.

Jedan muškarac vrisnuo je od straha kada se ogromna grana odlomila sa drveta i udarila u njegov automobil dok je još bio unutra.

Na drugom zastrašujućem snimku putnici u vozu u Parizu vrištali su dok su prozori pucali i urušavali se, rasipajući komade stakla po vagonu.

Kišnica i grad prodirali su u vagon, zbog čega su putnici bili primorani da pobegnu.

"Nikada u životu nisam video ovako nešto", navodi se u opisu snimka na kojem se vidi ogromna količina vode koja se obrušava na područje ispred kamere.

U međuvremenu, grad veličine loptice za golf zasipao je kuće na severu Švajcarske, dok je jedan muškarac užasnuto posmatrao kako mu nevreme uništava baštenski nameštaj.

Kroz Italiju protutnjao tornado

Tornado je juče pogodio italijanski grad Kremonu, donoseći grad i jake udare vetra, a u nevremenu su oštećene katedrala i zgrada gradske skupštine. Krov tornja katedrale i krov gradske skupštine su se srušili, prenela je agencija Ansa.

U Kremoni je bilo dovoljno svega nekoliko minuta da se popodne pretvori u pravu noćnu moru. Snažan tornado, nastao u okviru superćelijske oluje, pogodio je grad nešto posle 16 sati, praćen izuzetno jakim udarima vetra i intenzivnim gradom. Povređena je ukupno 41 osoba.