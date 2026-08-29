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Udovica čiji je suprug preminuo nakon "teških turbulencija" tokom leta pokrenula je sudski postupak protiv avio-kompanije.

Advokati Linde Kičen (74) iz Tornberija kod Bristola, koja je tokom incidenta slomila kičmu, naveli su da je njen suprug Džef (73) zadobio povrede sa smrtnim ishodom kada je avion Singapore Airlinesa, koji je leteo sa londonskog Hitroua, iznenada izgubio oko 1.828 metara visine.

Ona je sada pokrenula postupak pred Visokim sudom, zahtevajući odštetu od avio-kompanije kako bi mogla da dobije specijalističku pomoć zbog povrede kičme. BBC je kontaktirao avio-kompaniju za komentar.

"Kada su me odvojili od Džefa, znala sam da je u veoma lošem stanju, ali ništa nije moglo da me pripremi za vest da je umro. Bilo je potpuno razarajuće", rekla je ona.

Avion iznenada počeo da propada

Kičen i njen suprug, kojeg opisuje kao svoju "srodnu dušu", krenuli su na šestonedeljno putovanje u Singapur, Indoneziju i Australiju kada se incident dogodio u maju 2024. godine.

Avion je naišao na turbulencije iznad Mjanmara, nakon čega je let preusmeren ka Bangkoku na Tajlandu, gde je izvršeno prinudno sletanje.

"Bilo je nešto turbulencija iznad Evrope, a avion se tresao i iznad mora, ali tek oko deset sati nakon početka leta naišli smo na glavne turbulencije", ispričala je Kičen.

"Bilo je toliko snažno da je izgledalo kao da avion propada. Primetila sam da su moj Kindl i Džefov telefon pali na pod i pomislila sam da se avion ruši."

Dok je avion naglo gubio visinu, Kičen kaže da je njen suprug pao preko nje i pritisnuo je uz naslon za ruku. Drugi putnici su na kraju pomogli da ga pomere, a lekar koji se nalazio u avionu počeo je reanimaciju.

Kičen je prevezena u bolnicu dok je njen suprug još bio u avionu. Prošla su dva dana pre nego što joj je saopšteno da je preminuo.

Kako se navodi, Džef je doživeo srčani udar nakon što je avion naglo izgubio visinu na velikoj nadmorskoj visini.

"Provela sam deset dana u bolnici pre nego što sam avionom prebačena nazad u Bristol. Trpela sam toliko jake bolove da mi je čitavo putovanje ostalo u magli. Kada sam se vratila u Veliku Britaniju, ostala sam u bolnici još oko nedelju dana, a nakon izlaska bila mi je potrebna značajna pomoć kod kuće", rekla je Kičen.

Porodica traži odgovore, slučaj stigao pred sud

Ante Korelidu, advokat specijalizovan za vazduhoplovno pravo koja zastupa Kičen, rekla je da činjenica da je Džef zadobio povrede sa smrtnim ishodom, dok je Linda teško povređena, jasno pokazuje ozbiljnost incidenta.

"Iako je prošlo više od dve godine od Džefove smrti, Linda i ostatak njene porodice i dalje imaju brojna pitanja i nedoumice o tome šta se dogodilo i da li je moglo da bude učinjeno više kako bi njihove povrede bile sprečene."