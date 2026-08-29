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Doktorka iz Ričmonda u Virdžiniji probudila se prošle nedelje i zatekla slepog miša koji je pokušavao da joj uđe u usta, a njena priča, koja je postala viralna, nosi važno upozorenje za sve koji pronađu slepog miša u svom domu.

Doktorka Krista Edelman, gastroenterolog koja živi u blizini Grouv avenije u Ričmondu, spavala je u svojoj kući staroj gotovo 100 godina kada se dogodio neobičan incident. Svoje iskustvo potom je podelila na Instagramu, gde je njena objava podeljena više od 33.000 puta.

"Pripremite se, ovo je upozorenje o slepim miševima", rekla je Edelman u snimku.

Edelman kaže da je sanjala kada je prvi put osetila nešto u blizini svog lica.

"Sanjala sam i u snu je bio slatki mali poljski miš. Sve je bilo prilično živopisno. Mali poljski miš pokušavao je da mi uđe u usta", ispričala je Edelman.

Dok je počinjala da se budi, rukom je posegnula prema ustima i zgrabila nešto za šta kaže da joj je u prvi mah delovalo poput lale.

"A onda sam na njegovim leđima osetila prilično grubu, kratku dlaku i tada sam shvatila da to nije miš", rekla je Edelman.

"Vrisnula sam i nastavila da vrištim nešto poput: 'Slepi miš mi je u ustima. Slepi miš pokušava da mi uđe u usta.'"

Odmah je upozorili na opasnost od besnila

Edelman je brzo istražila šta treba da uradi i saznala da bi trebalo da pokuša da uhvati slepog miša, umesto da ga ubije, kako bi životinja mogla da bude testirana na besnilo.

Potom je pozvala prijatelja, lekara specijalistu za infektivne bolesti, kako bi se posavetovala da li mora odmah da primi vakcinu protiv besnila.

"Bio je zabrinut, a on inače nije osoba koja se lako uznemiri. Kada sam videla da je on zabrinut, počela sam i ja da se brinem. Ono što tada nisam u potpunosti shvatala jeste da, što je mesto izlaganja bliže mozgu, rizik od prenosa postaje znatno ozbiljniji", rekla je Edelman.

Prijatelj joj je savetovao da što pre potraži medicinsku pomoć. Edelman je otišla u urgentni centar bolnice St. Mary's, gde i sama radi, a pregledao ju je doktor Adam Lendsi, pomoćnik medicinskog direktora urgentnog centra.

Lendsi je upozorio da svako ko se probudi i pronađe slepog miša u prostoriji treba situaciju da shvati ozbiljno.

"Ako se probudite i u vašoj sobi, sobi vašeg deteta ili u kući pronađete slepog miša, praktično morate da pretpostavite najgori scenario", rekao je Lendsi.

Objasnio je da je zbog veoma malih zuba slepog miša teško utvrditi da li je osoba uopšte ugrizena.

"Zubi slepih miševa veoma su mali i možda nećete znati da li ste ugrizeni ili ne. Pošto je besnilo praktično smrtonosno, takve osobe moraju da dobiju odgovarajući tretman", rekao je Lendsi.

Slepi miš testiran na besnilo

Doktorka Džulija Marfi, veterinar za javno zdravlje pri Ministarstvu zdravlja Virdžinije, rekla je da je ove godine povećan broj slepih miševa dostavljenih na testiranje na besnilo u poređenju sa prethodnim godinama, ali da nije povećan broj životinja kod kojih je potvrđena zaraza.

Marfi preporučuje da se slepi miš, ukoliko je moguće i bezbedno, uhvati, kao što je to učinila Edelman, a zatim da se kontaktiraju lokalne zdravstvene službe radi daljih instrukcija.

Lokalne zdravstvene službe rezultate testiranja slepog miša na besnilo mogu da dobiju za otprilike 48 sati. Ako rezultat bude negativan, vakcina neće biti potrebna.

"Ono što bih preporučila jeste da se veoma brzo kontaktira lokalna zdravstvena služba ili služba za kontrolu životinja i zatraže dalja uputstva", rekla je Marfi.

Edelman je nedavno saznala da je slepi miš koji je pokušao da joj uđe u usta bio negativan na besnilo.

Kaže da je odlučila da podeli svoju priču kako bi pomogla ljudima koji bi mogli da se nađu u sličnoj situaciji.