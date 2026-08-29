Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Najmanje 27 ljudi je poginulo, a još 42 je povređeno u ruskom napadu na okrug Bučau Kijevskoj oblasti, objavio je načelnik regionalne vojne uprave Timur Tkačenko. Među povređenima je četvoro dece.

Spasioci su evakuisali 381 osobu, a oštećeno je oko 50 kuća.

Napad se dogodio sinoć oko 20:10 sati u selu Mila, gde je ruski dron pogodio ili pao na područje jednog preduzeća. Posle udara izbio je veliki požar, a potom je počela snažna detonacija materijala uskladištenog na toj lokaciji.

Vatra se proširila i na okolne stambene objekte.

Istražuje se šta je bilo u skladištu

Ukrajinsko Državno tužilaštvo pokrenulo je istragu ne samo o ruskom napadu već i o mogućem službenom nemaru povezanom sa skladištenjem eksplozivnih predmeta i materijala.

Istražitelji će proveriti da li su eksplozivni materijali na području preduzeća bili zakonito smešteni i skladišteni, da li su postojale potrebne dozvole i ko je od zvaničnika donosio odluke o njihovom skladištenju.

Ukrajinski premijer Sergej Korecki ceo slučaj nazvao je "kriminalnim nemarom" i zatražio strogo kažnjavanje odgovornih.

- Praviti iste greške u petoj godini potpune invazije predstavlja kriminalni nemar. Svi krivci, bez izuzetka, moraju biti strogo kažnjeni kako se ovakve situacije više ne bi ponavljale - poručio je.

Korecki je podsetio na raniji napad na skladište u Višnjevu kod Kijeva i rekao da vlasti očigledno nisu izvukle pouke iz te tragedije.

Eksplozije su trajale satima

Zbog velikog požara i sekundarnih eksplozija vlasti su privremeno zatvorile deo autoputa Kijev-Čop kako bi omogućile rad spasilačkih službi i evakuaciju stanovništva.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se ogromna eksplozija nakon koje se u noćno nebo podiže velika vatrena kugla.

Vatrogasci, policija, pirotehničari i druge hitne službe satima su radili na mestu udara. Ranije tokom noći vlasti su izvestile o šestoro povređenih i nepoznatom broju poginulih, dok je broj žrtava rastao kako su spasioci ulazili dublje u pogođeno područje.

Rusija poslala 267 dronova

Napad na Buču bio je deo velikog ruskog vazdušnog napada na Ukrajinu. Ukrajinske vazduhoplovne snage saopštile su da je Rusija od petka uveče lansirala 267 dronova, jednu protivbrodsku raketu Oniks i jednu balističku raketu Iskander.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana tvrdi da je do subote ujutro oborila ili elektronski neutralisala 233 drona.

U odvojenom ruskom napadu dronom na Hersonpoginuo je jedan muškarac, dok je 44-godišnja osoba zadobila povrede od eksplozije i gelera. Dve osobe su povređene i u kijevskom okrugu Svjatošin.

Zelenski želi napade na Rusiju sa 1.000 dronova dnevno

Rusija i Ukrajina poslednjih meseci pojačavaju napade duboko iza linije fronta, pri čemu su među čestim metama energetska i logistička postrojenja.

Ukrajinski predsednikVolodimir Zelenski juče je zatražio dodatno povećanje ukrajinskih napada velikog dometa na Rusiju i postavio cilj od 1.000 lansiranih dronova dnevno.