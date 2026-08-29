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Četiri osobe povređene su u požaru koji je rano jutros izbio u prihvatilištu za izbeglice u berlinskoj četvrti Špandau, dok je nekoliko stotina stanovnika objekta evakuisano na bezbedno.

Kako su saopštili vatrogasci, četiri osobe nagutale su se dima, a tri su zbog toga prevezene u bolnicu.

Požar je izbio u hodniku na četvrtom spratu šestospratnog objekta u ulici Frajhajt. Iz za sada neutvrđenih razloga zapalili su se inventar i drugi predmeti, dok se gust dim proširio na peti i šesti sprat i prodro u sobe stanovnika.

Vatrogasci su alarmirani oko 3.43 sati preko automatskog protivpožarnog sistema. Pre njihovog dolaska, pripadnici obezbeđenja objekta već su pokušavali da ugase vatru koristeći više protivpožarnih aparata.

Na teren su izašla 74 vatrogasca sa 26 vozila, a požar je brzo stavljen pod kontrolu, čime je sprečeno njegovo dalje širenje.

Nekoliko stotina ljudi samostalno je napustilo zgradu i okupilo se ispred objekta i u njegovoj neposrednoj blizini. Vatrogasci su naveli da su veliki broj ljudi i jezičke barijere predstavljali poseban izazov tokom intervencije.

Objekat je predviđen za smeštaj do 1.200 izbeglica, zbog čega su spasilačke službe iz predostrožnosti aktivirale proceduru za incident sa velikim brojem potencijalno povređenih.

Četvrti sprat zgrade nakon požara nije uslovan za stanovanje, pa je između 50 i 60 ljudi moralo da bude premešteno u privremeni smeštaj.