"Bog je hteo da živi i živeće"

"Bog je hteo da živi i živeće"

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Dečak (8) zamalo se utopio na plaži Maratijas u oblasti Ilija i trenutno se nalazi na respiratoru u Univerzitetskoj bolnici u Amalijadi, gde je prebačen zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja.

Pod još nerazjašnjenim okolnostima, dečak je, kako se navodi, progutao veliku količinu vode i njegovo stanje se naglo pogoršalo. Hitna pomoć je odmah obaveštena, a ambulantno vozilo stiglo je na mesto događaja i prevezlo osmogodišnjaka u bolnicu u Amalijadi.

Prema pisanju lokalnog portala "Tempo24 njuz", lekari su se borili da stabilizuju njegovo stanje. Kako se navodi, iz njegovog želuca je uklonjena velika količina vode.

Lekara bolnice u Amalijadi, Vangelisa Dimitropulosa, opisao je trenutke dok su se dečaku borili za život u okvoru objave na Fejsbuku. On je u objavi opisao dramatične trenutke kroz koje je prošao, ali i ogromno olakšanje kada je dete počelo da reaguje:

- Kada vidiš dete plavo, bez pulsa, sa ledenim telom i potpuno naduvenim stomakom, kao posledicom davljenja, jedino o čemu razmišljaš jeste da preživi! Uradio sam sve što sam mogao, uradio sam ono što je trebalo - napisao je on.

Kako je naveo, stanje dečaka počelo je da se poboljšava nakon napora lekara.

- Dete je promenilo boju, počelo je da plače, dobilo je pritisak i puls, oči su mu se otvarale i zatvarale... Koliko je samo zadovoljstvo za jednog lekara kada njegova borba i trud imaju uspeha - dodao je.

Na kraju objave lekar je izrazio ogromno olakšanje i duboku emotivnost:

- Bog je hteo da živi i živeće... Sada mogu mirno da sednem u ćošak, da zaplačem, zapalim cigaretu i opustim se... Hvala ti, Bože!

Naime, iako je dečak uspešno reanimiran, naredni sati biće ključni za njegovo zdravstveno stanje.