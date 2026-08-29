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Izveštaj "Finsko operativno okruženje 2040." razmatra buduću bezbednosnu situaciju u Evropi i navodi rat velikih razmera između Rusije i NATO-a kao jedan od mogućih scenarija.

Novi izveštaj Finske agencije za istraživanje odbrane (FDRA) upozorava da bi Rusija u budućnosti mogla da postane još neprijateljskije nastrojena i da dodatno ojača svoje vojne sposobnosti u susednim područjima.

Studija identifikuje rat velikih razmera između NATO-a i Rusije kao jedan od dva verovatna scenarija do 2040. godine. Izveštaj "Finsko operativno okruženje 2040." analizira buduću bezbednosnu situaciju u Evropi i navodi rat velikih razmera između Rusije i NATO-a kao jedan od mogućih scenarija.

Kao potencijalne mete ruskih napada identifikuju se nordijske i baltičke države, Poljska i Svalbard.

Istraživači očekuju da će Rusija do 2040. godine biti još neprijateljskiji akter nego danas. Scenario mogućeg rata u Evropi polazi od pretpostavke da će Rusija iskoristiti povlačenje američkih vojnih snaga iz Evrope, nakon čega bi napala severnu Finsku, baltičke države i Poljsku.

1/7 Vidi galeriju Rusija je izvela masovni napad na Ukrajinu, gore Kijev i Zaporožje, Poljska digla borbene avione. Foto: Printscreen/X

U ovom scenariju Rusija bi prethodno proglasila pobedu u ratu u Ukrajini, dok bi Kina preuzela kontrolu nad Tajvanom. Istovremeno, Kina bi značajno ojačala svoje vojno prisustvo širom sveta.

Pre napada, Rusija bi od Finske i baltičkih država zatražila bezbednosne garancije, ali bi ti zahtevi bili odbijeni. To bi dovelo do rata velikih razmera između Rusije i nekoliko evropskih država.

Napad preko Finske prema norveškim lukama

Izveštaj, između ostalog, opisuje kako bi Rusija mogla da napadne severnu Finsku kako bi brzo napredovala do luka na severu Norveške, piše češki Forum24.

"Kako bi osigurala svoje strateške interese na poluostrvu Kola, gde se nalazi ruski nuklearni arsenal, Rusija će pokrenuti napad na severnu Finsku sa ciljem brzog napredovanja kroz Finsku i Švedsku do luka na norveškoj obali", navodi se u studiji.

Finski istraživači takođe identifikuju Svalbard kao važno strateško područje budućnosti, jer bi topljenje leda moglo da dovede do otvaranja novih trgovačkih ruta. Osim toga, preko Arktika prolazi najkraća putanja balističkih raketa između Azije i Severne Amerike.

"Svalbard je potencijalno žarište budućeg sukoba", navodi se u izveštaju.

Prema ovom scenariju, očekuje se da bi Rusija mogla da okupira Svalbard uz pomoć Kine.

1/11 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin/Ministarstvo odbrane Rusije

Istovremeno, Rusija bi pokrenula ofanzivu protiv baltičkih država sa ciljem uspostavljanja kontrole nad obalom Finskog zaliva. Pored toga, zauzela bi Suvalski koridor, uski pojas teritorije na granici Poljske i Litvanije, između Belorusije i ruske Kalinjingradske oblasti.

"Ako bude potrebno, Rusija će se pripremiti za dugotrajni rat iscrpljivanja kako bi ostvarila svoje ciljeve i pretiće upotrebom nuklearnog oružja", navodi se u studiji.

Drugi scenario predviđa nastavak hibridnog rata

Drugi scenario koji su opisali istraživači uključuje hibridni rat. Prema toj pretpostavci, Rusija bi nastavila rat protiv Ukrajine, dok bi države članice Evropske unije postajale sve podeljenije u svom odnosu prema Moskvi.

Analiza Finske agencije za istraživanje odbrane još nije bila poznata vojnom stručnjaku Karlu Masali, koji je za Focus Online ponudio početnu procenu njenih zaključaka.