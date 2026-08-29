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Desetine hiljada ožalošćenih građana danas odaju počast norveškom kralju Haraldu V polažući cveće i poruke saučešća ispred Kraljevske palate u Oslu, dan pošto je umro u 89. godini.

More šarenog cveća prekrilo je Slotsplasen, trg ispred Palate, dok prolazi stalni tok ljudi. Baštovan Palate uklonio je bukete s dela staza da bi se moglo prolaziti. Radnici Palate takođe su sakupili pokisle kartice i suše ih da bi se sačuvale.

Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Širom zemlje, crkve i gradske kuće su se otvorene bi ljudi mogli da i tu pale sveće i zapišu svoje misli o kralju u knjige saučešća. Kovčeg je donet u Kraljevsku palatu u petak uveče iz Nacionalne bolnice u Oslu gde je Harald umro.

Posle njegove smrti, njegov 53-godišnji sin, prestolonaslednik Hakon, postao je kralj Hakon VIII.

Hakon je istakao moto svoje vladavine "Sve za Norvešku" koji datira još od njegovog pradede. Njegova supruga je postala kraljica Mete-Marit, dok je njegovo najstarije dete, Ingrid Aleksandra, postala krunska princeza i prestolonaslednica.

Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Hakon je dobro upoznat sa svojim kraljevskim obavezama. Kako je njegov otac stario, a zdravlje mu se pogoršavalo poslednjih godina, u nekoliko navrata je preuzimao ulogu regenta.

Novi kralj treba da primi u audijenciju predsednika Parlamenta, predsednika Vrhovnog suda i predsedavajućeg biskupa Norveške luteranske crkve, a očekuje se da će prisustvovati i prestolonaslednica Ingrid Aleksandra.

Očekuje se da će Hakon održati prvi govor narodu Norveške kao kralj.

Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Njegovi prvi zadaci su jačanje podrške monarhiji zbog spornih kontakata njegove supruge sa pokojnim američkim seksualnim prestupnikom i finansijerom Džefrijem Epštajnom i zbog presude njegovom pastorku zbog silovanja.

Datum sahrane nije objavljen, a Norveška je u žalosti i ima vest o tome da građani odlažu venčanja i krštenja dok ne prođe period žalosti.

1/8 Vidi galeriju Norveški kralj Harald V preminuo je u 89. godini života. Vladao je Norveškom od 1991. godine, ukupno 35 godina. Foto: JAVAD PARSA/NTB, Terje Bendiksby/NTB, SCANPIX/NTB

Norveška monarhija ima stare korene, a poreklo vuče od kralja Haralda Lepog u 9. veku. Kada je Norveška povratila nezavisnost od Švedske 1905. godine, tri četvrtine glasača je na plebiscitu odobrilo obnavljanje monarhije.