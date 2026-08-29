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Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da se Rusija priprema za moguću eskalaciju i poručio da će narednih sedam do osam meseci biti kritični za bezbednost Ukrajine, Poljske i čitavog regiona.

On je to izjavio 28. avgusta tokom susreta sa učesnicima skupa Campus Poland of the Future u Olštinu, preneo je Ukrinform.

Tusk je rekao da je Varšava u stalnom kontaktu sa rukovodstvom CIA, zbog čega poseta direktora američke obaveštajne agencije Džona Retklifa Moskvi nije iznenadila poljske vlasti. Naglasio je, međutim, da određene bezbednosne informacije moraju ostati poverljive, dok bi javnost trebalo da bude upoznata sa ključnim pretnjama.

Tusk je rekao da je situacija mnogo šira od same Retklifove posete Rusiji. Prema njegovim rečima, najnoviji signali ukazuju na to da se Moskva aktivno priprema za dalju eskalaciju.

"Znamo da se Rusija veoma ozbiljno priprema za eskalaciju tenzija, kako u ratu sa Ukrajinom, tako i u čitavom regionu, i da se očekuje da će ova jesen i zima biti presudne za Rusiju", rekao je Tusk.

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski pozvao je 28. avgusta zemlju da ubrza odbrambene pripreme zbog mogućih pretnji iz Rusije, podsećajući da je ruski predsednik Vladimir Putin "već obećao da neće napasti Ukrajinu", ali je potom izvršio invaziju.

Donald Tusk Foto: EPA Ronald Wittek

Tajna poseta direktora CIA Moskvi

Dana 25. avgusta objavljeno je da je direktor CIA Džon Retklif tajno stigao u Moskvu. Istog dana pojavila se informacija da su Sjedinjene Američke Države zatražile od Ukrajine da se uzdrži od napada na Moskvu, Sankt Peterburg i sever Rusije dok se američka delegacija nalazi u zemlji.

"Volstrit džornal" je istovremeno naveo da je Retklif možda otputovao u Moskvu kako bi Putinu preneo upozorenje, u trenutku kada obaveštajni podaci ukazuju da se Rusija priprema za mobilizaciju i da bi mogla da pokuša da testira odlučnost NATO-a.

"Njujork tajms" je 27. avgusta objavio da je Retklif tokom ove nedelje trebalo da Moskvi prenese "sumornu" procenu Vašingtona o vojnoj i ekonomskoj realnosti sa kojom se Rusija suočava u ratu protiv Ukrajine.

Prema navodima lista, očekivalo se i da pozove rusku stranu da postigne dogovor pre nego što se njena vojna i ekonomska situacija dodatno pogorša.

1/9 Vidi galeriju Džon Retklif, šef američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Foto: Alex Brandon/AP, Matt Rourke/AP, Nathan Howard/Pool Reuters

"Njujork tajms" navodi da je Retklif svoje poruke preneo Aleksandru Bortnikovu, direktoru ruske Federalne službe bezbednosti (FSB), kao i da nije izneo nikakve pretnje o mogućim posledicama po Rusiju ukoliko Vladimir Putin ignoriše procenu direktora CIA i odluči da nastavi rat.

Američki predsednik Donald Tramp je 26. avgusta Retklifovu posetu Moskvi nazvao "polurutinском" i odbacio spekulacije da je bila povezana sa pretnjom ruskog napada na članice NATO-a.

Estonija i Letonija saopštile su nakon Retklifove posete Moskvi da njihove procene rizika od direktnog ruskog napada na baltičke države nisu promenjene i da taj rizik ostaje nizak.