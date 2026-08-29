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Rusko vojno rukovodstvo dobilo je zadatak da pripremi nekoliko scenarija za moguću ofanzivu na severu Ukrajine, pri čemu su kao ključna područja izdvojeni Kijev i Černigov, izjavio je 28. avgusta zamenik šefa kabineta ukrajinskog predsednika Pavlo Palisa tokom sastanka sa novinarima iza zatvorenih vrata, prenosi Suspilne.

Palisa je rekao da su informacije proverene i da ih je Kancelarija predsednika dobila iz više obaveštajnih izvora, ne precizirajući da li su u pitanju ukrajinski ili strani izvori.

- Zaista, u Rusiji se razmatralo nekoliko opcija - rekao je Palisa na brifingu.

Dodao je da je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine već razvio moguće scenarije odgovora, uključujući mere za odbranu, zaštitu i suprotstavljanje takvim akcijama.

Važno je, međutim, da se prema dostupnim informacijama za sada govori o planiranju mogućih operacija, a ne o tome da je ruska ofanziva već počela.