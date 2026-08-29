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Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa razmatra nabavku robotskih pasa za potrebe savezne imigracione službe, koja nastoji da proširi kapacitete za sprovođenje hapšenja i deportacija širom SAD, dok organizacije za zaštitu građanskih sloboda upozoravaju na sve veću primenu tehnologije u imigracionim operacijama.

Američka Služba za imigraciju i carinu (ICE) objavila je obaveštenje o istraživanju tržišta u kojem navodi da razmatra nabavku "bespilotnih kopnenih vozila sa četiri noge", poznatih kao robotski psi, uz nacrt njihovih tehničkih specifikacija, navodi Blumberg.

Prema dokumentu američkog Ministarstva unutrašnje bezbednosti (DHS), ICE planira da za robotske pse izdvoji do dva miliona dolara.

U dokumentu se navodi i da bi između milion i dva miliona dolara moglo da bude izdvojeno za robota Spot kompanije Boston Dinamiks i njegovu dodatnu opremu.

Visoki zvaničnik DHS-a potvrdio je planove za NBC Njuz i rekao da roboti neće biti korišćeni za hapšenja.

Prema navodima NBC-a, koji je prvi objavio informaciju o interesovanju ICE-a za robotske pse, savezna vlada planira da na njih potroši najmanje dva miliona dolara.

Foto: Adam Gray/FR172090 AP

U obaveštenju ICE-a, međutim, navodi se da nema garancije da će vlada kasnije zaista raspisati nabavku.

Robotski psi već patrolirali oko Trampovog imanja

Robotski psi već se koriste u nekoliko američkih policijskih službi, uključujući policije Los Anđelesa i Njujorka.

Američka Tajna služba koristila ih je 2024. godine i za obezbeđivanje Trampovog imanja Mar-a-Lago.

Prema navodima kompanije Boston Dynamics, roboti su opremljeni kamerama i senzorima koji mogu da registruju vibracije, gas i radijaciju, piše list Hil.

U obrazloženju zahteva za finansiranje, agencija navodi da bi roboti omogućili "inspekciju, procenu situacije i procenu opasnosti u okruženjima koja mogu da predstavljaju rizik po osoblje".

Kompanija Boston Dynamics navela je u svojoj izjavi o etičkim principima da neće odobriti niti sarađivati sa onima koji žele da njene robote koriste kao oružje ili autonomne sisteme za odabir ciljeva.

Kompanija je dodala da će, ukoliko njeni proizvodi budu korišćeni za nanošenje štete, preduzeti odgovarajuće mere kako bi sprečila takvu zloupotrebu.

ICE nabavlja i električne rukavice

Predlog o nabavci robotskih pasa usledio je nakon kontroverzne odluke ICE-a da ranije ovog meseca kupi električne rukavice u vrednosti do 20 miliona dolara, koje bi službenici nosili tokom imigracionih operacija.