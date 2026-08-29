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Neprekidna pucnjava i eksplozije odjekivale su jutros u nekoliko delova glavnog grada Nigera - Nijameju, uključujući aerodrom i blizinu predsednički palate, u onome što su četiri izvora opisala kao napad pobunjenih vojnika.

Državna televizija i radio prekinuli su emitovanje programa od 8 sati ujutru po lokalnom vremenu, iako je vlada izdala saopštenje u kom poziva na smirenost i navodi da se bezbednosne snage mobilišu kao odgovor.

Napad predstavlja najnoviju pretnju vladavini Abduramana Tijanija, koji je preuzeo vlast u državnom udaru 2023. godine. Tijani je obećao da će poboljšati bezbednost u ovoj sahelskoj zemlji, inače velikom proizvođaču uranijuma, ali su se napadi džihadista nastavili. Ranije ove godine, ogranci Al Kaide i Islamske države izveli su napade na civilni aerodrom i vojnu vazduhoplovnu bazu.

Napad u ranim jutarnjim satima trajao je satima, a u njemu su učestvovali vojnici iz mesta Valam, Tera i Doso na jugozapadu zemlje, prema izvorima iz nigerskih bezbednosnih snaga i Ivanu Gišauu, višem istraživaču u Međunarodnom centru za istraživanje sukoba u Bonu.

Vojnici u ovom području pretrpeli su teške gubitke u borbama sa regionalnim ogrankom Islamske države, prenosi "Jutarnji list".

Nigerski zvaničnik osudio "kukavički napad"

Ranije je nigerski bezbednosni izvor rekao Rojtersu da su "teroristi" napali aerodrom i pokušali da probiju bezbednosni prsten oko zgrade predsedništva. Jedan svedok Rojtersa izvestio je o žestokoj pucnjavi u blizini predsedništva.

Bana Vagana Ibrahim, članica nigerske kancelarije Savetodavnog veća i poslanica u parlamentu Saveza država Sahela (AES), izjavila je na Fejsbuku da su napadači gađali vojnu vazduhoplovnu bazu, poznatu kao Baza 101, ali da su bezbednosne snage ponovo preuzele kontrolu.

"Još jedan kukavički napad na Bazu 101 i još jednom su naše odbrambene i bezbednosne snage obezbedile... da situacija bude pod kontrolom", napisala je Ibrahim.

Međutim, Rojtersov svedok izvestio je o nastavku pucnjave na aerodromu i snažnim eksplozijama u satima pre zore, nakon što je objavljena izjava Ibrahimove.



Prema stanju u 9 sati, činilo se da su predsedničku palatu obezbedile lojalističke trupe, ali je državna televizija pala u ruke pobunjenika, dok se oko aerodroma i dalje vode borbe, navela su dva bezbednosna izvora i jedan diplomata.

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi ove izveštaje.

Niger je ključni proizvođač uranijuma

Niger, zapadnoafrička država bogata mineralima sa značajnim resursima uranijuma, nafte i zlata, pod vojnom je upravom od puča u julu 2023. godine, kojim je svrgnut predsednik Muhamed Bazum.

Poput svojih suseda Burkine Faso i Malija, Niger nije uspeo da preokrene tok borbe protiv islamističkih pobunjenika povezanih sa Al Kaidom i Islamskom državom, uprkos obećanjima vojnih vlasti da će poboljšati bezbednost.

Zapadnoafrički ogranak Al Kaide preuzeo je odgovornost za napad na aerodrom u Nijameju u junu, pet meseci nakon što je Islamska država u pokrajini Sahel napala isto mesto.

Od preuzimanja vlasti, Tijanijeva vlada se udaljila od zapadnih partnera, produbila veze sa Rusijom i prekinula odnose sa regionalnim blokom EKOVAS (ECOWAS), pridruživši se Maliju i Burkini Faso u formiranju otcepljenog bloka AES.

Nemiri izbijaju u trenutku kada vlasti pooštravaju kontrolu nad sektorom uranijuma, nakon što su zaplenile imovinu francuske kompanije "Orano". Niger je bio ključni snabdevač Evrope nuklearnim gorivom, čineći oko 15 odsto Oranove ukupne ponude uranijuma u punom kapacitetu.