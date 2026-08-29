Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tokom proteklog dana na frontu u Ukrajini zabeležena su čak 242 borbena okršaja između ukrajinskih i ruskih snaga, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine (OSU) u jutarnjem operativnom izveštaju za 29. avgust.

Prema navodima ukrajinskog Generalštaba, ruske snage izvele su 77 vazdušnih udara i upotrebile 284 navođene avionske bombe. Pored toga, ruska vojska je, kako tvrdi Kijev, upotrebila 9.213 dronova-kamikaza i izvršila 2.987 artiljerijskih i drugih napada.

U Sumskoj oblasti granatirani su Mala Korčakivka, Bilovodi, Špil, Junakivka, Mohricija, Oleksijivka, Ulanove, Ivolžanske i Jastrubščina, dok su vazdušni udari zabeleženi u područjima Tovstodubova, Nove Siči i Hrapivščine.

Ukrajinske vazduhoplovne, raketne i artiljerijske snage, prema saopštenju Generalštaba, pogodile su tri područja koncentracije ruskog ljudstva i tri komandna mesta jedinica koje upravljaju bespilotnim letelicama.

1/6 Vidi galeriju Ukrajina napala dronovima Saratovsku oblast. Pogođena je rafinerija nafte, ima žrtava. Foto: screenshot X

Najžešće borbe na Pokrovskom pravcu

Najveći broj ruskih napada zabeležen je na Pokrovskom pravcu, gde ukrajinska vojska tvrdi da je zaustavila 41 napad. Ruske snage bile su aktivne u blizini Kotlina, Serhijivke i Molodeckog, kao i prema Torecku, Sofijivki, Vilneu, Dobropilju, Novogrišinu, Udačnom, Muravki, Biljakivki i Novopavlivki.

Intenzivne borbe vođene su i na Konstantinovskom pravcu, gde su zabeležena 24 napada u područjima Konstantinovke, Ilinivke i Novoselivke.

Na Huljajpoljskom pravcu ruske snage izvele su 15 napada, pokušavajući da napreduju kod Hirkea i prema Rizdvjanki, Dolinki, Kopanima i Jegorivki.

Na Limanskom pravcu zabeleženo je 11 ruskih napada kod Limana i Dibrove i prema Šijikivki, Hrekivki i Stavkama.

1/8 Vidi galeriju Napad Ukrajinaca na Rusiju Foto: screenshot X

Ukrajinske jedinice su, prema navodima Generalštaba, odbile osam napada na Južnoslobožanskom pravcu, gde su ruske snage pokušavale da napreduju kod Starice i prema Zaharivki, Ohrimivki i Volohivki.

Još osam jurišnih operacija zabeleženo je na Slavjanskom pravcu, kod Zakitnog i Krive Luke i prema Raj-Oleksandrivki.

Na Kramatorskom pravcu ruske snage napale su pet puta prema Zapovidnom i Jurkivki, dok je još pet napada zabeleženo na Oleksandrivskom pravcu prema Pidubnom, Malijivki i Ribnom.

Na Orihivskom pravcu ukrajinske snage tvrde da su zaustavile četiri pokušaja ruskog napredovanja prema Krasnohirki i Novopavlivki.

Na Kupjanskom pravcu zabeležen je jedan napad prema Novoosinovu, dok su na Severnoslobožanskom i Kurskom pravcu ukrajinske snage zaustavile jedan ruski napad.

Na Pridnjeprovskom pravcu, prema izveštaju, nije bilo ruskih jurišnih operacija.

Generalštab OSU navodi i da na Volinjskom i Poleskom pravcu nisu uočeni znaci formiranja ruskih ofanzivnih grupa.