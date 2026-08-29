RUSI SPRŽILI FRONT SA 9.000 DRONOVA I 280 BOMBI Kijev tvrdi: "Gubici Moskve prešli 1,4 MILIONA vojnika!"
Tokom proteklog dana na frontu u Ukrajini zabeležena su čak 242 borbena okršaja između ukrajinskih i ruskih snaga, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine (OSU) u jutarnjem operativnom izveštaju za 29. avgust.
Prema navodima ukrajinskog Generalštaba, ruske snage izvele su 77 vazdušnih udara i upotrebile 284 navođene avionske bombe. Pored toga, ruska vojska je, kako tvrdi Kijev, upotrebila 9.213 dronova-kamikaza i izvršila 2.987 artiljerijskih i drugih napada.
U Sumskoj oblasti granatirani su Mala Korčakivka, Bilovodi, Špil, Junakivka, Mohricija, Oleksijivka, Ulanove, Ivolžanske i Jastrubščina, dok su vazdušni udari zabeleženi u područjima Tovstodubova, Nove Siči i Hrapivščine.
Ukrajinske vazduhoplovne, raketne i artiljerijske snage, prema saopštenju Generalštaba, pogodile su tri područja koncentracije ruskog ljudstva i tri komandna mesta jedinica koje upravljaju bespilotnim letelicama.
Najžešće borbe na Pokrovskom pravcu
Najveći broj ruskih napada zabeležen je na Pokrovskom pravcu, gde ukrajinska vojska tvrdi da je zaustavila 41 napad. Ruske snage bile su aktivne u blizini Kotlina, Serhijivke i Molodeckog, kao i prema Torecku, Sofijivki, Vilneu, Dobropilju, Novogrišinu, Udačnom, Muravki, Biljakivki i Novopavlivki.
Intenzivne borbe vođene su i na Konstantinovskom pravcu, gde su zabeležena 24 napada u područjima Konstantinovke, Ilinivke i Novoselivke.
Na Huljajpoljskom pravcu ruske snage izvele su 15 napada, pokušavajući da napreduju kod Hirkea i prema Rizdvjanki, Dolinki, Kopanima i Jegorivki.
Na Limanskom pravcu zabeleženo je 11 ruskih napada kod Limana i Dibrove i prema Šijikivki, Hrekivki i Stavkama.
Ukrajinske jedinice su, prema navodima Generalštaba, odbile osam napada na Južnoslobožanskom pravcu, gde su ruske snage pokušavale da napreduju kod Starice i prema Zaharivki, Ohrimivki i Volohivki.
Još osam jurišnih operacija zabeleženo je na Slavjanskom pravcu, kod Zakitnog i Krive Luke i prema Raj-Oleksandrivki.
Na Kramatorskom pravcu ruske snage napale su pet puta prema Zapovidnom i Jurkivki, dok je još pet napada zabeleženo na Oleksandrivskom pravcu prema Pidubnom, Malijivki i Ribnom.
Na Orihivskom pravcu ukrajinske snage tvrde da su zaustavile četiri pokušaja ruskog napredovanja prema Krasnohirki i Novopavlivki.
Na Kupjanskom pravcu zabeležen je jedan napad prema Novoosinovu, dok su na Severnoslobožanskom i Kurskom pravcu ukrajinske snage zaustavile jedan ruski napad.
Na Pridnjeprovskom pravcu, prema izveštaju, nije bilo ruskih jurišnih operacija.
Generalštab OSU navodi i da na Volinjskom i Poleskom pravcu nisu uočeni znaci formiranja ruskih ofanzivnih grupa.
Prema najnovijoj proceni ukrajinskog Generalštaba, ukupni ruski vojni gubici od početka invazije 24. februara 2022. do 29. avgusta 2026. godine iznose oko 1.485.200 pripadnika. Ove podatke nije moguće nezavisno potvrditi.
(Kurir.rs/Ukrinform)