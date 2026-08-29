Slušaj vest

Decenijama je važila jedna računica, oligarsi imaju novac, Putin državu, a tajna služba dosije za svakoga. Međutim, Putin je otvorio mogućnost da država privremeno preuzme upravljanje ključnom infrastrukturom od energetike i industrije do transporta, komunikacija i logistike. Kremlj tvrdi da to nije nacionalizacija.

Istovremeno, Pavel Durov, čovek koji je napravio Telegram postaje meta ruskog bezbednosnog aparata. Moskva ga optužuje za pomaganje terorizmu i stavlja na međunarodnu poternicu.

1/9 Vidi galeriju Ovako izgleda bogataš Pavel Durov Foto: Instagram/durov, Printscreen Telegram, Printscreen/Instagram

Gosti vikend izdanja "Pulsa Srbije" koji vodi Una Kruna Mitrović, a koji su diskutovali o tome ko su gospodari ruskog bogatstva bili su Ljubiša Ristić, voditelj, Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko ruskog pokreta i prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik.

Oligarsi kao deo sistema

Ristić se osvrnuo na to da li Putin oligarse, odnosno izuzetno bogate ljude koji imaju političku moć, smatra za svoje prijatelje i šta je sa njima uradio kada je došao na vlast 2000. godine.

- Nisu oligarsi nikakva autonomna kategorija, oni su deo sistema i nastali su kao deo epohalne reforme koja je sprovedena u tranziciji Sovjeta do današnje Rusije. Cela transformacija ekonomskog sistema, ali i političkog, je samo deo reforme koja je u sebi uključivala mnogo krupnije stvari kao što je odricanje kolonija u istočnoj Evropi, odnosno bivših članica Varšavskog pakta. U toj reformi, Rusija je izgubila oko 150 miliona stanovnika. Tako su se događale i ekonomske promene, uvođenje kapitalizma i stvaranje domaćih kapitalista i da im se delegira vlasništvo od strane države za razne sektore i da se to politički dovede u odnos da oni ne mogu da diktiraju državi - započeo je Ristić.

Bogati Rusi koji su nezadovoljni režimom

Dimitrijević je odgonetnuo da li u Rusiji postoji privatni kapitalista koji bi mogao da kaže "ne" odluci Kremlja i da li veću moć ima pojedinac koji ima desetine milijardi dolara ili čovek koji kontroliše FSB.

04:57 PUTIN ZAVRĆE SLAVINU RUSKIM MILIJARDERIMA?! Drže naftu, gas i rudnike, a sada Kremlj uzima stvar u svoje ruke Izvor: Kurir televizija

- Rusija je danas država u ratu i samim tim funkcioniše pod određenim pravilima. Ona ima vrhovnog komandanta i službe koje su u funkciji države i samog predsednika. Samim tim, pojedinac koliko god da je bogat, trenutno ne može da bude iznad države i sistema. Međutim, sigurno postoje bogataši kojima se ne dopada ovakav sistem i koji teže da on bude zamenjen, a ti ljudi su uglavnom van države. Oni formiraju drugu ekipu Rusa, ali to suštinski nije relevantno. Ipak, oligarsi koji su prihvatljivi od strane države jer sarađuju sa njom i imaju uloge i zadatke kada je u pitanju finansiranje operacija, to je lojalni deo Rusije. Bez obzira na nezadovoljstvo naroda zbog četiri i po godine rata, ima stabilan sistem koji ne ugrožava ništa iznutra - rekao je Dimitrijević.

Bezbednosna mera ili državna kontrola?

Petrović je komentarisao to što Putin omogućava državi da privremeno preuzme upravljanje kritične infrastrukture ukoliko privatni vlasnik ne može da je zaštiti od napada ili da sanira načinjenu štetu.

- Ovo je najdelikatnije pitanje za Rusiju i ono je suštinsko. Da podsetimo, carska Rusija je početkom 20. veka bila favorit u svetskoj geopolitici. Ne samo da je obuhvatala sve teritorije Sovjeta, već Poljsku i Finsku, a tada je došlo do Boljševičke revolucije. Ono što je jedino ostalo dobro kada se raspao SSSR jeste što nije bilo tajkuna i kapitalista. Međutim, nakon dve-tri godine sa reformama, stvorio se sloj neverovatno bogatih ljudi u planetarnim razmerama koji za razliku od onih iz Amerike i Evrope poseduju deo prirodnog blaga Rusije. To je zabranjeno u drugim zemljama. Potom, kada je došao Putin, on je za 26 godina na kašičicu svaki dan pomalo razvlašćivao tu nakaradu iz 90-ih i uvodio državni sistem - rekao je Petrović.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Tri odluke Rusije

Petrović je izneo tri odluke Rusije koje su donete za zakašnjenjem ili uopšte nisu stupile na snagu, a koje bi umanjile uticaj tajkuna koji su država u državi.

- Prva je tek uvedena 2021. godine, a to je oporezivanje iznetih sredstava u inostranstvo. Do tog trenutka hiljade milijardi dolara je izneseno iz Rusije u druge zemlje. Druga odluka koja je planirana jeste da se uvede rastuće oporezivanje, odnosno da ako zarađujete milion dolara godišnje, plaćate 30 odsto poreza, ali ako zarađujete pet milijardi, onda je porez veći. Treće je to što nisu donete otežavajuće okolnosti za vlasnike kapitalnih resura, dijamanta, nafte i gasa. Ovo što sada Putin planira mislim da je odličan potez koji će omogućiti da Rusija bude zemlja sa jačom srednjom klasom i umanjiti moć otuđenog centra moći, ali i pomoći Putinu za izbore u septembru.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

02:33 Ko su balkanski milijarderi i kako su došli do kapitala? Izvor: Kurir televizija