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Ono što je trebalo da bude opušteno i neobično iskustvo u jednoj laguni u Tanzaniji, za putnu blogerku Sintiju Benitez pretvorilo se u susret koji će teško zaboraviti.

Benitez je plivala među kornjačama i pokušavala kamerom da zabeleži trenutke iz vode, kada ju je jedna od njih potpuno iznenadila.

Dok je posmatrala kornjaču koja se nalazila ispred nje, druga joj je neprimetno prišla s leđa i ujela je za zadnjicu.

Blogerka je od iznenađenja glasno vrisnula i odmah izašla iz vode, a čitava scena ostala je zabeležena kamerom. Snimak je kasnije podelila na društvenim mrežama, gde je ubrzo postao viralan.

Ostao joj crveni trag

Iako je susret sa kornjačom bio neprijatan, Benitez je prošla bez ozbiljnijih povreda. Na fotografiji koju je objavila nakon incidenta vidi se crvenilo na mestu ujeda.

Umesto da je događaj previše uznemiri, putna blogerka odlučila je da se našali na sopstveni račun.