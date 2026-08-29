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Iran je podigao optužnice protiv odgovornih za napade za koje tvrdi da su ih izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael, a u kojima su poginuli vrhovni vođa Islamske revolucije ajatolah Sejed Ali Hamnei i četiri člana njegove porodice, kao i 168 učenika i nastavnika škole u Minabu, saopštio je u danas teheranski tužilac Ali Salehi.

Salehi je rekao da su optužnice podignute nakon završetka preliminarnih istraga i ispitivanja domaćih i međunarodnih dokaza, kao i da su svi odgovorni za oba napada krivično gonjeni, preneo je portal Preš TV.

U slučaju koji se odnosi na smrt Hamneija, optužnica se zasniva na navodu o "korupciji na zemlji" kroz teroristički čin. Salehi je rekao da je operacija imala za cilj da udari na strukturu vlasti i nasilno utiče na politiku zemlje, dodajući da krivičnu odgovornost snose oni koji su napad izvršili, naredili ili planirali.

Ali Hamnei Foto: AP

Optužnica obuhvata i smrt Hamneijeve ćerke, snaje, zeta i 14-mesečnog unučeta.

Optužnica za napad na školu

Posebna optužnica podignuta je zbog napada na školu "Šadžare Tajbeh" u Minabu, u kojem su, prema navodima iranskih vlasti, poginula 168 učenika i nastavnika.

Salehi je rekao da bi predmet mogao da posluži kao pravni dokument za pokretanje postupaka protiv osoba koje su naredile i izvršile napade na međunarodnom nivou.

Foto: Printskrin X

Hamnei i četiri člana njegove porodice poginuli su 28. februara 2026. godine, tokom, kako ga je Iran opisao, američko-izraelske agresije na Iran.

Prema navodima iranskih vlasti istog dana američko ratno vazduhoplovstvo je izvelo tri udara na osnovnu školu "Šadžare Tajbeh" u Minabu.