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Tridesetsedam ljudi je poginulo, a desetine su ranjene pošto je ruski napad dronom na skladište municije izazvao veliki požar i višestruke eksplozije koje su trajale satima u stambenoj zoni u blizini Kijeva, prenela je američka TV CNN.

To je jedan od najsmrtonosnijih napada koje je Kijev doživeo od početka rata pre više od četiri godine.

Napad u okrugu Buča dogodio se usred gotovo stalnih napada Rusije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obećao ;da će kazniti one koji su dozvolili skladištenje eksplozivnog materijala blizu kuća.

Video-snimci i fotografije koje objavljuju meštani prikazuju nekoliko potpuno uništenih zgrada i spaljenu zemlju oko njih.

Foto: Printscreen

Zelenski je rekao da je pogođeno skladište municije koje "nije trebalo da bude tamo". ;Rekao je da je napad izazvao eksploziju granata, mina, druge municije i dronova uskladištenih u tom objektu.

"To je užasna situacija zbog užasnog nemara onih koji su skladištili eksplozivne materijale odmah pored mesta gde su ljudi živeli", rekao je ukrajinski predsednik, dodavši da je krivična istraga u toku.

Pre nekoliko nedelja što je sedam ljudi poginulo kada su Rui pogodili skladište velike količine municije u stambenoj zoni u Višnevu kod Kijeva, 20 kilometara od mesta od subotnjeg napada.

Zelenski je rekao da je dom za stare i osobe sa invaliditetom među desetinama zgrada oštećenim u subotu i da ih je spasavalo više od 300 pripadnika hitnih službi.

Foto: X printscreen

Kijev je duže od dva trpeo gotovo neprekidne pod ruskim napadima.

Po podacima CNN-a, bilo je 28 uzbuna zbog napad iz vazduha od ponoći u četvrtak i danas u podne.

Bilo je napada i u drugim regionima Ukkrajine tokom noći i danas: u Odeskoj, Dnjeparskoj, Zaporožkoj, Sumskoj, Hersonskoj, Harkovskoj, Nikolajevskoj, Donjeckoj i Černigovskoj oblasti.

Zelenski je rekao da je na te napade odgovorilo više od 260 jurišnih dronova i dronova „Banderol“.

Iako je u četvrtak bilo nekih ruskih raketnih napada, većina je poslednjih dana bila dronovima na mlazni pogon što je relativna novina za Rusiju.

Foto: Efrem Lukatsky/AP

Arsenal tih dronova je prvi put primećen početkom godine. Oni mogu biti izuzetno opasni.

Dronovi na mlazni pogon lete brzinom do 500 kilometara na sat, izbegavajući ukrajinsku protiv-vazduhoplovnu odbranu. Prebrzi su za mobilne brzometne sisteme, tako da je jedini način da ih obore raketama zemlja-vazduh ili borbenim avionima – a oba ta sredstva su izuzetno malobrojna u Ukrajini.

"Rusi su značajno povećali upotrebu bespilotnih letelica na mlazni pogon i njihov broj će nastaviti da raste, jer Rusi prepoznaju njihovu efikasnost", rekao je danas novinarima Pavlo Palisa, zamenik šefa predsedničkog kabineta Zelenskog, dodavši da Ukrajina treba da prilagodi odbranu.

"To će potrajati. Dronovi-presretači koje trenutno imamo, a koji bi u teoriji mogli da presretnu dronove na mlazni pogon, još nisu pokazali očekivanu efikasnost... tražimo načine da to rešimo", kazao je on.