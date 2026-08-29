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Vlada Irana je danas saopštila da će se odupreti sankcijama SADkoje je opisala kao američko-izraelsku "zaveru".

U saopštenju koje su preneli državni mediji, iranska vlada se obavezala da će istovremeno raditi na diplomatiji i odbrani radi zaštite interesa, bezbednosti i teritorijalnog integriteta svoje države.

Najavila je obuzdavanje inflacije, zapošljavanje, podršku domaćoj proizvodnji i postepeno smanjenje zavisnosti od dolara, prenela je britanska agencija Rojters.

Šest meseci od kad su SAD i Izrael pokrenuli agresiju protiv Irana, pregovori su u ćorsokaku, a administracija predsednika Donalda Trampa pojačala je napore da finansijski kazni Iran.

Vašington je upozorio zemlje sveta da prekinu poslovne veze sa Iranom ili će se suočiti sa sekundarnim sankcijama.

Međutim, američko Ministarstvo finansija nije uvelo kazne protiv glavnih iranskih trgovinskih partnera - Kine i Indije, a to bi moglo da ima posledice po privredu i SAD i sveta.

Vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei, koji nije viđen u javnosti od kada je povređen u prvom napadu 28. februara u kojem je ubijen njegov otac i bivši vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei, pozvao je Vladu da se pozabavi ekonomskim problemima Irana.

Modžtaba Hamnei Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Postoji potreba da se ozbiljno pozabavimo nizom ekonomskih i egzistencijalnih izazova, kao što su inflacija, nezaposlenost, upravljanje cenama i tržište robe i usluga", navodi se u saopštenju koja se pripisuje Hamneiju.

Predsednik Irana Masud Pezeškijan je državnim medijima rekao da je iranska spoljna trgovina opala 35 odsto zbog američkih sankcija i američke blokade iranskih luka.

Pezeškijan je ipak rekao da je Iran uspeo da proda oko 90 miliona barela nafte tokom važenja kratkotrajnog memoranduma o razumevanju koji su SAD i Iran potpisali u junu, kada je Vašington dozvolio izvoz nafte iz Irana.