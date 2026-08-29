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Nemački kancelar Fridrih Merc sprema se da okrivi Rusiju za pokušaj napada dronom u Lajpcigu i da objavi "opsežne" sankcije, što bi označilo dalje pooštravanje stava Berlina prema Moskvi.

Plan nemačke vlade trebalo bi da uključi direktne mere protiv ruskih entiteta, dok EU nastavlja sa novim sankcijama koje se paralelno pripremaju u Briselu, rekla su za Politiko i Velt Am Zontag tri zvaničnika upoznata sa pitanjem, kojima je zagarantovana anonimnost kako bi razgovarali o osetljivom pitanju.

Objava je zakazana za početak sledeće nedelje, što se poklapa sa sastankom ministara spoljnih poslova EU u Irskoj u utorak – ali bi mogla biti objavljena i ranije u zavisnosti od Merca, rekla su dva zvaničnika.

Jedan od zvaničnika upoznatih sa pitanjem rekao je da kao odgovor na incident sa dronom u Lajpcigu više nije dovoljno proterati pojedinačne ruske diplomate ili zatvoriti Rusku kuću u Berlinu. Potrebne su strože mere, poput intenziviranijih sankcija ili čak obimnijih isporuka oružja Ukrajini. Trojica zvaničnika odbila su da daju dodatne detalje o tome koje tačne mere Merc planira da objavi.

Foto: FILIP SINGER/EPA

Nije jasno u kojoj meri Berlin planira da smatra pojedinačne ruske aktere ili rusku vladu odgovornim za pokušaj napada dronom. Berlin se već sprema za oštru kontrareakciju, jer su zvaničnici rekli da Nemačka mora da se pripremi za kaznene mere Moskve.

Planirani potez se dešava usred visokih tenzija sa Rusijom, usred niza incidenata na evropskom tlu koje su visoki zvaničnici opisali kao "hibridno ratovanje". U utorak je direktor CIA Džon Retklif iznenada posetio Moskvu gde je upozorio rusku vladu da ne eskalira tenzije sa NATO-om.

Ali vreme očekivane Mercove objave je takođe osetljivo na domaćem planu. U nedelju sledeće nedelje, izbori će se održati u nemačkoj državi Saksonija-Anhalt, a zatim izbori u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji i Berlinu dve nedelje kasnije. U Saksoniji-Anhaltu i Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, krajnje desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) - poznata po svom proruskom stavu - vodi u anketama.

Foto: Sebastian Willnow/DPA

Merc je već u utorak objavio da će biti ozbiljnih posledica zbog incidenta u Lajpcigu, iako nije naveo nijednu konkretnu stranku.

"Napad dronom u Lajpcigu, između ostalog, pokazuje da se i mi suočavamo sa veoma realnim pretnjama", rekao je. "Savezna vlada tera počinioce hibridnih napada da plate cenu. Oni će platiti za ovo."

Kao odgovor na pitanja časopisa Politiko o nemačkom planu da Rusiju direktno pozove na odgovornost, portparol vlade je rekao: "Kancelarija se ne bavi spekulacijama. Jedino što je važno je zvanično pripisivanje koje je savezna vlada napravila po sopstvenom nahođenju i nakon što je razmotrila sve rezultate istrage".