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Dvadesetčetvorogodišnji mladić ukrao je jutros laki avion Cesna 172 sa aerodroma Kaloča na jugu Mađarske i neovlašćeno poleteo krećući se ka nuklearnoj elektrani Pakš, preneli su danas mađarski mediji.

Otkrili su ga mađarski vojni radari, a dva borbena aviona Gripen, koja su bila u stanju pripravnosti, podignuta su u vazduh, prenosi rumunski portal Digi24.ro.

Navodi se da je avion Cesna doleteo u područje nuklearne elektrane Pakš i počeo da manevriše u vazduhu.

Oko elektrane postoji zona u radijusu od tri kilometra u kojoj je let civilnih aviona zabranjen do visine od 6.000 metara.

Foto: David Balogh / Xinhua News / Profimedia

Avion je na kraju prinudno sleteo blizu Gerjena, u polje suncokreta, a pri sletanju je otkinut stajni trap zbog čega je avion ostao nagnut na jedno krilo, ali nije bilo povređenih.

Vojni avion Gripen je locirao Cesnu i ostao iznad mesta događaja do dolaska medicinskog helikoptera i interventnih timova, a u međuvremenu, policija je uhapsila pilota.

Reč je o dvadesetčetvorogodišnjem muškarcu iz Somora, za koga policija kaže da je bio pijan i u konfuznom stanju.

On je nakon prinudnog sletanja, napustio avion i krenuo peške sporednim putem, a kada je jedan vozač stao da mu pomogne, pokušao je da mu oduzme automobil, ali na kraju je uhapšen.