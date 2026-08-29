Napad izvršen kako bi smanjio rizik po civile

Napad izvršen kako bi smanjio rizik po civile

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Komandant Hamasa koji je planirao napade ubijen je u izraelskom napadu na centralni deo Pojasa Gaze, saopštila je danas izraelska vojska (IDF).

U saopštenju je navedeno da je komandant Hamasa bio meta napada u oblasti Deir el Balah, gde se "skrivao u neposrednoj blizini bolnice Šuhada el Aksa", prenosi Tajms of Izrael.

IDF je u svom saopštenju naveo da je ovaj napad izvršen kako bi smanjio rizik po civile u tom području.

"Ovo je još jedan primer Hamasove cinične upotrebe humanitarne infrastrukture i njegovog sistematskog pozicioniranja unutar medicinskih ustanova radi sprovođenja terorističkih aktivnosti", navodi se u saopštenju IDF.

Ističe se da je ubijeni komandant Hamasa u poslednje vreme radio na organizovanju napada na izraelske vojnike i civile, kao i na obnavljanju kapaciteta Hamasa "uz sistematsko kršenje primirja".

"Napad je izveden kako bi se otklonila pretnja", saopštila je izraelska vojska.