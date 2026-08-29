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Evropski zvaničnici daju izjave koje sugerišu da Rusiju smatraju protivnikom, pa čak i neprijateljem, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, dodajući da Moskva ne vidi nikakve izglede za poboljšanje odnosa između Rusije i Evropske unije (EU), prenela je agencija Rojters.

Peskov je dodao da sadašnji politički lideri EU imaju stav konfrontacije prema Rusiji, "ne samo rečima već i delima".

Osnova za poboljšanje odnosa Rusije i Evropske unije za sada se ne nazire, Evropljani mobilišu vojne resurse protiv Ruske Federacije, upozorio je Peskov.

"Sadašnji političari, sadašnja generacija političara koji su na vlasti, nastrojeni su konfrontaciono, pri čemu ne samo na rečima, nego i na delu", rekao je Peskov, prenosi TASS.

Kako je dodao, Evropljani potpuno mobilišu vojne potencijale Evrope i usmeravaju ih protiv Rusije, neposredno učestvujući u borbenim dejstvima protiv Ruske Federacije.

"Moramo to sebi da priznamo. Moramo, bezuslovno, da ostanemo otvoreni za izgradnju odnosa, i mi zaista čuvamo svoju otvorenost, ali savršeno da razumemo s kim imamo posla", dodao je Peskov.