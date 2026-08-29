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Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf poručio je danas svojim sunarodnicima da je neprijatelj zemlje iskusio poraz zahvaljujući jedinstvu šiita i sunita u Iranu.

"Prorok Muhamed je pozvao ljude da odbace podele i prihvate monoteizam, da od neprijateljstva dođu do bratstva, od neznanja i rasejanosti do svesti i solidarnosti", navodi se u poruci Kalibafa uoči velikog verskog praznika, rođenja proroka Muhameda, prenosi iranska državna novinska agencija Tasnim.

On je rekao da šiiti i suniti u Iranu ''dele zajedničku ljubav prema Božjem Poslaniku Muhamedu i svi sebe smatraju Irancima''.

"Islamski Iran je zemlja bratskog suživota etničkih grupa i religija. Povodom godišnjice rođenja Svetog Proroka upućujem svoje čestitke i najlepše želje povodom Nedelje jedinstva celoj velikoj naciji Iran, našoj sunitskoj i šiitskoj braći i sestrama i svim muslimanima širom sveta. Danas, jedinstvo šiita i sunita u Iranu nije slogan za neku priliku, već jedan od temelja nacionalnog autoriteta", rekao je Kalibaf.

Poručio je da je bezbednost koja se zasniva na prisustvu i intervenciji vanregionalnih sila krhka, ali bezbednost koja se zasniva na volji muslimanskih naroda i bratskoj saradnji zemalja regiona može biti stabilna, dostojanstvena i trajna.