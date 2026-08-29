Slušaj vest

U današnjem napadu ruskog drona na Kijevpoginula je dvogodišnja devojčica, osmoro ljudi je ranjeno, a tri osobe su hospitalizovane, objavio je na Telegramu gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Prema njegovim rečima, dvogodišnje dete je preminulo u bolnici od posledica povreda zadobijenih u ruskom napadu, prenosi Ukrinform.

Ukrajina rat u Ukrajini Kijev Foto: Dan Bashakov/AP

Kličko je potvrdio da je ostalim povređenim osobama pružena medicinska pomoć ambulantno ili na licu mesta.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopštila je u međuvremenu da je u kijevskom Obolonskom okrugu oštećen ugostiteljski objekat, kao i spoljna ograda javnog parka.

Kličko je kasnije objavio da je u drugom ruskom udaru pogođena nestambenu zgradu u Podiljskom okrugu.

Kurir.rs/Ukrinform

Ne propustitePlaneta"STRAŠAN NEMAR"! ZELENSKI UPUTIO KRITIKE POSLE RUSKOG NAPADA KOD KIJEVA: Skladište municije nikako nije smelo da se nalazi u neposrednoj blizini ljudi!
Zelenski.jpg
PlanetaUŽASAN RUSKI UDAR KOD KIJEVA: Dronom pogođeno skladište municije, poginulo najmanje 37 ljudi!
sibir-eksplozija-skladiste-municije.jpg
PlanetaRUSI NE STAJU: Jedna osoba poginula u novom napadu na Kijev
Kiejv.jpg
PlanetaEKSPLOZIJE U KIJEVU: Vazdušna opasnost zbog ruskog raketnog napada
Kijev Ukrajina rat u Ukrajini (17).jpg
PlanetaŽESTOK NOĆNI UDAR NA KIJEV: Rusija pokrenula nove vazdušne napade na ukrajinsku prestonicu
napad na Kijev