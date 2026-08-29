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U današnjem napadu ruskog drona na Kijevpoginula je dvogodišnja devojčica, osmoro ljudi je ranjeno, a tri osobe su hospitalizovane, objavio je na Telegramu gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Prema njegovim rečima, dvogodišnje dete je preminulo u bolnici od posledica povreda zadobijenih u ruskom napadu, prenosi Ukrinform.

1/7 Vidi galeriju Ukrajina rat u Ukrajini Kijev Foto: Dan Bashakov/AP

Kličko je potvrdio da je ostalim povređenim osobama pružena medicinska pomoć ambulantno ili na licu mesta.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopštila je u međuvremenu da je u kijevskom Obolonskom okrugu oštećen ugostiteljski objekat, kao i spoljna ograda javnog parka.

Kličko je kasnije objavio da je u drugom ruskom udaru pogođena nestambenu zgradu u Podiljskom okrugu.