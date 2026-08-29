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Britanska vlada saopštila je danas da Folklandska ostrva jesu i da će ostati britanska, uprkos izveštajima da bi Sjedinjene Američke Države mogle da se usprotive britanskom suverenitetu nad tom teritorijom.

"Stav Ujedinjenog Kraljevstva o Folklandskim ostrvima je dugotrajan i nepokolebljiv. Ona jesu i ostaće britanska prekomorska teritorija, u skladu sa željama stanovnika tih ostrva", izjavio je portparol britanske vlade.

On je podsetio da su "stanovnici ostrva više puta izrazili želju da ostanu britanska prekomorska teritorija" i poručio da je njihovo pravo na samoopredeljenje od prvorazrednog značaja.

Foto: EPA/Felipe Trueba

Istakao je da Ujedinjeno Kraljevstvo igra ključnu ulogu u NATO-u i jačanju kolektivne odbrane širom Evrope kao treći najveći finansijski donator u okviru NATO-a i jedina evropska članica Alijanse koja je stavila svoje nuklearne odbrambene kapacitete na raspolaganje severnoatlantskom savezu, prenosi Skaj njuz.

Dok Pentagon preispituje posvećenost svojih saveznika u NATO-u u ispunjavanju obaveze izdvajanja 5 odsto sredstava za zajedničku odbranu, neimenovani visoki američki zvaničnik izjavio je za britanski Telegraf da će Ujedinjeno Kraljevstvo "biti predmet posebne pažnje jer poseduje ogroman potencijal".

Foto: Google Earth Printscreen

Na pitanje da li bi SAD mogle da promene stav o Folklandskim ostrvima, odgovorio je da se "nijedna opcija ne isključuje kada je reč o podsticanju raspodele tereta kojoj se teži".

Ova izjava američkog zvaničnika usledila je nakon što je u aprilu procurila interna imejl-prepiska Pentagona u kojoj se nagoveštava da bi SAD mogle da preispitaju svoj stav o Folklandskim ostrvima.

Britanska vlada je od tada više puta stala u obranu doprinosa Ujedinjenog Kraljevstva NATO-u i ponovo potvrdila svoj stav o Folklandskim ostrvima.

Stanovnici Folklanda su 2013. godine ogromnom većinom glasali za ostanak u statusu prekomorskoj teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva jer je od 1.517 ljudi koji su glasali, 1.513 bilo za, a troje protiv.

Fudbaleri Argentine Foto: MB Media Solutions Ltd, MB Media Solutions / Alamy / Profimedia

Ranije ovog meseca, Fudbalski savez Argentine kažnjen je sa 235.000 funti nakon što su igrači argentinske fudbalske reprezentacije nakon pobede nad Engleskom u polufinalu Svetskog prvenstva istakli transparent na kojem je pisalo "Las Malvinas son Argentinas" - Folklandska ostrva su Argentina.