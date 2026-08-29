IZNENADNE TENZIJE SAD I VELIKE BRITANIJE: "Folklandska ostrva jesu i ostaće naša prekomorska teritorija"
Britanska vlada saopštila je danas da Folklandska ostrva jesu i da će ostati britanska, uprkos izveštajima da bi Sjedinjene Američke Države mogle da se usprotive britanskom suverenitetu nad tom teritorijom.
"Stav Ujedinjenog Kraljevstva o Folklandskim ostrvima je dugotrajan i nepokolebljiv. Ona jesu i ostaće britanska prekomorska teritorija, u skladu sa željama stanovnika tih ostrva", izjavio je portparol britanske vlade.
On je podsetio da su "stanovnici ostrva više puta izrazili želju da ostanu britanska prekomorska teritorija" i poručio da je njihovo pravo na samoopredeljenje od prvorazrednog značaja.
Istakao je da Ujedinjeno Kraljevstvo igra ključnu ulogu u NATO-u i jačanju kolektivne odbrane širom Evrope kao treći najveći finansijski donator u okviru NATO-a i jedina evropska članica Alijanse koja je stavila svoje nuklearne odbrambene kapacitete na raspolaganje severnoatlantskom savezu, prenosi Skaj njuz.
Dok Pentagon preispituje posvećenost svojih saveznika u NATO-u u ispunjavanju obaveze izdvajanja 5 odsto sredstava za zajedničku odbranu, neimenovani visoki američki zvaničnik izjavio je za britanski Telegraf da će Ujedinjeno Kraljevstvo "biti predmet posebne pažnje jer poseduje ogroman potencijal".
Na pitanje da li bi SAD mogle da promene stav o Folklandskim ostrvima, odgovorio je da se "nijedna opcija ne isključuje kada je reč o podsticanju raspodele tereta kojoj se teži".
Ova izjava američkog zvaničnika usledila je nakon što je u aprilu procurila interna imejl-prepiska Pentagona u kojoj se nagoveštava da bi SAD mogle da preispitaju svoj stav o Folklandskim ostrvima.
Britanska vlada je od tada više puta stala u obranu doprinosa Ujedinjenog Kraljevstva NATO-u i ponovo potvrdila svoj stav o Folklandskim ostrvima.
Stanovnici Folklanda su 2013. godine ogromnom većinom glasali za ostanak u statusu prekomorskoj teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva jer je od 1.517 ljudi koji su glasali, 1.513 bilo za, a troje protiv.
Ranije ovog meseca, Fudbalski savez Argentine kažnjen je sa 235.000 funti nakon što su igrači argentinske fudbalske reprezentacije nakon pobede nad Engleskom u polufinalu Svetskog prvenstva istakli transparent na kojem je pisalo "Las Malvinas son Argentinas" - Folklandska ostrva su Argentina.
Kurir.rs/Agencije